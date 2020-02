Pesquisa afirma que indica quais profissões estão em alta neste ano

A cada ano profissões saem do patamar de mais procuradas e novos cargos ganham destaque e passam a ser mais buscadas do que outras pelas empresas. Isso dá, por exemplo, pelo avanço da tecnologia, aumento da população e demanda por novos serviços. Por conta disso, a consultoria de RH Luandre realizou um levantamento para saber quais áreas prometem aquecer o mercado de trabalho este ano. Foi identificado que Tecnologia, Serviços e Saúde são as áreas com mais ofertas de emprego e boa remuneração. "Com as constantes transformações tecnológicas, novas carreiras são criadas e é preciso que o profissional esteja atento ao mercado para se atualizar em suas funções atuais ou buscar especialização em novas profissões, que surgem conforme a demanda", afirmou Gabriela Mative, gerente de RH da Luandre. Gabriela ressalta ainda que neste ano a Tecnologia, Serviço e Saúde serão as áreas que mais oferecerão oportunidades. "Embora as maiores demandas de profissões para 2020 sejam ligadas à Tecnologia, ambientes como Saúde e Serviços serão beneficiados indiretamente por esses novos cargos", disse Gabriela.



Três setores destacados

TECNOLOGIA



Assim como no ano passado, a perspectiva para este ano é de movimentação na área de Tecnologia, com destaque para cargos como analista de dados, analista de sistemas e desenvolvedor de aplicativos.Esses cargos estão em alta porque as empresas estão investindo cada vez mais para que seus negócios acompanhem a era da tecnologia e facilitem as atividades diárias em diversas áreas (vendas, atendimento, RH).

"Os profissionais que mexem com dados, por exemplo,estão valorizados desde o ano passado. A tendência é que estejam em alta este ano também. Isso porque os desafios de negócio dos clientes mudaram e os dados (coleta, mineração e análise) passam a ser estruturantes para a evolução e sustentabilidade das empresas", afirma Ana Claudia Freire, diretora executiva de Pessoas & Cultura da Radix, empresa de engenharia e desenvolvimento de software. Segundo a Luandre, o salário inicial é a partir de R$ 4 mil.

SERVIÇOS

No caso de profissões na área de Serviços, a gerente de RH da Luandre afirma que o motivo é explicado pelos desafios de maior concorrência entre as empresas, que necessitam de profissionais atualizados e qualificados para atender as demandas. "O mercado está em constante mudança, exigindo essas novas habilidades. Quem adquire os conhecimentos e desenvolve as habilidades necessárias tem mais oportunidades", explica Gabriela.



Essas posições destacadas no levantamento lidam diretamente com os clientes e intermedeiam o serviço oferecido pela empesa com as necessidades do seu consumidor. "São importantes para que o negócio aconteça de forma efetiva, um bom profissional gera mais negócio para a empresa em que trabalha", complementa Gabriela.

Entre os cargos estão supervisor operacional, especialista de produtos, vendedor técnico e técnico comercial de aplicações e desenvolvimento. Os salários são a partir de R$ 2 mil e podem chegar até a R$ 5 mil.

SAÚDE

Por último, na área de Saúde,aparecem cargos como supervisor de enfermagem eenfermeiro do trabalho. Os salários são entre R$ 5 mil e R$ 6 mil. "Temas como o autocuidado e garantia dos direitos estão muito presentes nos dias atuais. As pessoas têm se preocupado com sua qualidade de vida e saúde e, por isso, tem buscado cada vez mais esses serviços, aumentando assim as vagas para hospitais e clínicas", afirma Gabriela.



Segundo o professor de gerenciamento em Enfermagem da Universidade Veiga de Almeida (UVA) Eliel Larrubi, o supervisor de enfermagemé responsável por supervisionar a assistência prestada pela equipe de enfermagem. "Tem a função de treinar e desenvolver. Eles estão em alta, pois com o avanço da ciência se faz necessário profissionais mais especializados na enfermagem. Assim como o enfermeiro de trabalho, que vai trabalhar na promoção da saúde e na prevenção de doenças e eliminação dos riscos ocupacionais no trabalho", afirma.

