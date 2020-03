Firjan Senai com mais de 4 mil vagas gratuitas para cursos técnicos

Rio - A Firjan Senai, em parceria com os sindicatos da indústria do Rio, está com inscrições abertas para mais de 4 mil vagas gratuitas em cursos técnicos, de aperfeiçoamento e de qualificação profissional para os meses março e abril, em todo o estado. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo.



Na região metropolitana, há vagas para os setores de Construção Pesada e Civil, Alimentos e Bebidas, Metalmecânica, Editorial e Gráfico, Naval, Madeira e Mobiliário, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Papel e Químico. O início e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. Na capital, as aulas serão ministradas nas unidades de Vicente de Carvalho, Maracanã, Tijuca, Benfica, Jacarepaguá; na Baixada, em Nova Iguaçu; e no Leste Fluminense, Niterói e São Gonçalo.



Edson Melo, gerente de Educação Profissional da organização, explica que as vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes, desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral. “O objetivo da parceria Firjan Senai e sindicatos é preparar profissionais para atender a demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho”, destaca.



Os cursos técnicos preparam para o mercado e também para a graduação. Já os de qualificação propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. E os cursos de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.