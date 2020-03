L'Oréal busca projetos inovadores

A L'Oréal está com inscrições abertas para a 28ª edição do Brandstorm, programa global da companhia de inventivo à inovação para universitários. Todos os anos, a empresa lança um desafio para que os estudantes inscritos possam desenvolver a solução. Desta vez, a proposta é que os candidatos encontrem maneiras para reduzir ou eliminar a utilização de plástico na indústria da Beleza.

Estudantes de qualquer curso de nível superior podem se inscrever. Basta estarem matriculados em uma universidade e formarem grupos de três integrantes. As inscrições vão até o dia 13 de abril, e podem ser feitas na página: http://brandstorm.loreal.com/.

Segundo Gabriela Alcic, diretora de Recursos Humanos, Diversidade e Inclusão da L'Oréal Brasil, a participação no programa é uma oportunidade para desenvolver uma carreira na empresa.

"Todos os candidatos que se inscreverem farão parte do banco de dados da L'Oréal. E os participantes do Rio de Janeiro e de São Paulo serão automaticamente inscritos no processo de recrutamento do programa de estágio da empresa", antecipa Gabriela.

Os seis grupos que mais se destacarem no Brasil irão apresentar seus projetos para altos executivos da empresa, no dia 14 de maio, na sede da L'Oréal, na região do Porto Maravilha, no Rio. O time vencedor irá representar o país na etapa internacional, que será realizada na França, em 23 de junho.

ENVIO DO PROJETO

Na inscrição, os times devem enviar uma apresentação do projeto em três slides e um vídeo de três minutos com uma introdução sobre ele. Todo o material deve ser enviado em inglês. Na final nacional, as seis equipes selecionadas participarão de uma feira de inovação e sessões de mentoria para apresentar os projetos ao júri.