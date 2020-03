Desigualdade continua no mercado de trabalho

A desigualdade no mercado de trabalho ainda é muito grande, principalmente em relação à participação da mulher na inserção de um emprego formal. E este quadro não deve melhorar nos próximos anos. Isso porque, segundo aponta uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o cenário de igualdade deu uma freada.

De acordo com a pesquisadora do órgão Luana Simões, o país tem vivido uma estagnação na contratação de mão de obra feminina por conta de problemas nem tão novos, mas super conhecidos.

"Após o crescimento, nos últimos três anos, a equiparidade se estagnou. Isso se explica muito pelo fato da responsabilidade em fatores domésticos. Com o envelhecimento da população, as mulheres ficam em casa cuidando dos idosos da família ou dos filhos ou qualquer outra pessoa com algum tipo de dependência. A taxa de desemprego para elas é maior", explica a pesquisadora.

Ainda segundo Luana, o cenário só dificulta para as mulheres mesmo que tenham o nível de escolaridade maior do que os homens. "Apesar de empregadas, o contexto não melhora para elas. Atuam em ocupações mais precárias, ainda mais as mulheres negras, que ficam estaticamente no pior cenário. Enquanto a gente não conseguir reverter esse nó, a stiação não vai mudar. As mulheres voltam a ser ainda mais penalizadas e a falta de igualdade entre os sexos pode voltar a ser ainda maior como dos últimos três anos", afirma a pesquisadora.