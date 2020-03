SALÁRIOS MENORES

Segundo dados da Catho, mulheres chegam a ganhar menos que os homens em todos os níveis de escolaridade. Profissionais com pós-graduação ou especializações, por exemplo, recebem 49% a menos em relação aos homens.

A pesquisa diz que as mulheres possuem maior grau de escolaridade, principalmente relacionado a doutorado e mestrado, nos quais mais de 50% possuem a qualificação. Do outro lado, profissionais do gênero masculino com as mesmas habilidades técnicas chegam a ganhar cerca de 40% a mais.

"A formação profissional é um dos principais fatores para o desenvolvimento na carreira e, consequentemente, na promoção de melhores salários e demais benefícios. No entanto, os dados apontam o contrário, ou seja, apenas formação, qualificação e experiência profissional ainda são insuficientes para igualá-las", afirma Tábitha Laurino, gerente sênior da Catho.