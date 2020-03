chance temporáriasna Páscoa

Para quem não vê uma luz no fim do túnel e não consegue recolocação efetiva no mercado, as vagas temporárias podem ser oportunidade de conseguir renda de forma provisória. No período de Páscoa, empresas e lojas de chocolate abrem vagas por conta da alta procura e produção de ovos de Páscoa e outros itens tipos. De acordo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas (Abicab), são esperadas as contratações temporárias de 14 mil pessoas de forma direta e indireta no período. Segundo o presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca, neste ano a oferta de vagas diminuiu em comparação ao ano passado, quando foram mais de 18 mil oportunidades. "Em 2019 foi contratado mais gente do que o necessário. Houve um excesso e, com isso, em 2020 não há tanta necessidade de mão de obra", afirma ele. As posições temporárias contemplam tanto a linha de produção (fábricas) quanto pontos de venda. Só nas fábricas há incremento de cerca de 16% no volume de mão de obra no período, segundo a Abicab. O período de contratação já começou desde o ano passado, mas ainda há vagas abertas. "Pessoas estão sendo contratadas agora para postos em lojas. Geralmente, o período de trabalho é até o fim do mês da Páscoa, para elas organizarem o que restou dos produtos", explica Fonsêca. Ele ainda diz que o profissional deve se destacar, pois uma parte acaba sendo contratada em definitivo pelas empresas. "A Páscoa é uma boa oportunidade para quem está à procura de um emprego fixo. Muitas pessoas mudam de emprego, se aposentam ou são demitidas. É uma porta de entrada para outros trabalhadores", explica Fonsêca. Conforme Sonia Pelay, especialista em RH e diretora adjunta do Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), para quem vai disputar vaga na área do comércio é preciso ter em mente duas coisas. "Os profissionais precisam ser prestativos e atenciosos, assim podem conquistar vaga efetiva. Na entrevista, precisa ser comunicativo para chamar atenção e atrair atenção do recrutador", explica. Além disso, precisa ter boa dicção para que conquiste a vaga. "Hoje faltam pessoas capacitadas na área do comércio. Elas precisam mostrar pro-atividade para conseguir o cargo", finaliza Sonia.



Saiba como tentar a vaga

Para quem está atrás de oportunidade, a A Lacta está com mais de 370 vagas para o período no Estado do Rio, e mais de 4 mil no Brasil todo. Os interessados devem se inscrever no site da agência parceira SPOT, responsável pelo recrutamento no Rio: https://pascoa.spotpromo.com.br/.

Pode se candidatar é preciso ter, no mínimo, 18 anos, Ensino Médio completo, experiência com abastecimento/merchandising. Habilidade com tecnologia será um diferencial, além de flexibilidade de escolaridade para Ensino Fundamental completo apenas para contratação de PCDs. O tempo de contratação é de 14 dias.

Já a Chocolates Brasil Cacau está com vagas para todas as lojas do estado. Segundo a empresa, vão ser contratadas pelo menos duas pessoas para cada estabelecimento. É necessário entregar o currículo na loja de preferência.

