Empresas estão com processo seletivo aberto para trainee

Brasil - Neste mês, mais duas empresas abriram inscrições para o programa de trainee das suas companhias. Entre elas estão Spot Educação e Ambev. Confira a seguir:

Neste ano, a Ambev reformulou o programa de trainee para criar um processo mais diverso, com conteúdos preparatórios que vão ajudar os candidatos em todas as etapas de seleção. Além disso, antigas exigências que limitavam a participação de muita gente foram eliminadas. Então, em vez de um teste de inglês, a Ambev vai oferecer bolsas para os candidatos aprovados que não tenham conhecimento do idioma, por exemplo.

As inscrições para o programa da Ambev ficam abertas até 8 de setembro, com vagas em todo o Brasil, para as áreas de Negócios, Tecnologia e Supply - que engloba a gestão das cervejarias, em diversas áreas, como logística, financeiro e Gente & Gestão, por exemplo. Podem se candidatar universitários de qualquer curso de graduação, que tenham se formado entre junho de 2018 e dezembro de 2020. O salário é de R$ 7 mil. Os interessados podem acessar: http://programasambev.gupy.io/jobs/279618.

Já para o Spot Educação podem se candidatar profissionais recém-formados ou com previsão de formatura para 2020.2 em qualquer curso de graduação. Eles atuarão nos departamentos Acadêmico, Financeiro, Gente & Gestão, Marketing, Operações, Soluções Educacionais, Novos Negócios e Tecnologia da Informação.

Os jovens talentos poderão atuar ativamente e liderar importantes projetos dentro de uma das unidades de negócio da holding: a rede de escolas de inglês Cultura Inglesa que atua no RJ, DF, ES, GO e RS, os programas bilíngues Edify e Go Bilingual, a escola de programação e robótica codeBuddy e o curso online Hyper English. Os interessados precisam fazer inscrição pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou diretamente pelo vagas.com até 13 de setembro