Rio - Estão abertas as inscrições para participar da terceira edição do Decola Jovem, programa criado pelo Instituto Souza Cruz para incentivar os jovens a encontrarem no empreendedorismo uma alternativa de trabalho e geração de renda. Gratuito e 100% online, o curso contará com programação intensiva, focada no empreendedorismo criativo em tempos de crise econômica. O curso tem o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, do Conselho Municipal de Juventude, do Jovem 021, organização que conecta jovens no estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. A execução é realizada com a parceria da ONG Besouro Agência de Fomento Social.

"Este é um momento-chave para investir na criatividade dos jovens na hora de empreender. Estamos passando por um período de incertezas e, também, de oportunidades para quem conseguir trazer novas soluções para o mercado. Planejamos esta edição do Decola Jovem pensando nos detalhes, para que esses participantes tenham acesso a um conteúdo rico, com estratégias baseadas no cenário atual e de médio prazo, que resultem na geração de renda para estes alunos e suas famílias", declara Regina Maia, Presidente do Instituto Souza Cruz.



Previsto para ser realizado entre os dias 14 e 18 de setembro, de 17h às 20h, o curso será oferecido via plataforma de ensino à distância, que poderá ser acessada por computador ou celular. Ao longo dos cinco dias, os participantes aprenderão como tirar as suas ideias de negócio do papel, com o passo a passo para a construção de um empreendimento, planejamento do plano de negócios, desenvolvimento da marca a ser trabalhada, projeção financeira de médio e longo prazo, fluxo de caixa, etc. Além disso, esses jovens vão aprender técnicas para serem criativos mesmo durante a crise financeira que o país enfrenta. Após a capacitação, os participantes receberão mentorias exclusivas, por 90 dias, para acompanhamento do plano de negócio.

Resultados

Os resultados do Decola Jovem já podem ser vistos na prática. Participante da primeira edição, realizada em 2019, a empreendedora Lohanny Machado viu o seu negócio de pipocas gourmet alavancar com os ensinamentos e mentoria do programa. Hoje, a proprietária da Pipolovers Gourmet já vende por delivery e retirada, além de ter o faturamento aumentado em cinco vezes em comparação ao anterior ao curso. "Fazer parte do programa foi extremamente importante para mim e para o desenvolvimento operacional da empresa. Aprendi a distinguir entre receita e despesa, capital de giro, capitalização entre outros assuntos relacionados. Em questão de marketing, uma dica é entender que hoje se você não está na internet, você simplesmente não existe", declara.



Poderão se inscrever no programa jovens de 18 a 35 anos, que tenham alguma ideia de negócio ou que já sejam empreendedores. Ao todo, serão 50 vagas e, no final do curso, os participantes receberão ajuda de consultores em seus planos de negócios. As inscrições vão até o dia 23 de agosto pelo site www.decolajovem.com.br.

SERVIÇO



Programa Decola Jovem – Instituto Souza Cruz

Data da formação: 14 a 18 de setembro

Horário: segunda à sexta, das 17h às 20h.

Via plataforma de ensino à distância online.

Inscrições até o dia 23/08: www.decolajovem.com.br