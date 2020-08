Engajar jovens e organizações em torno de uma jornada de desenvolvimento única e em um processo profundo de reconhecimento da identidade do jovem líder. Este é o objetivo do Prêmio Young Leaders 2020 realizado pelo Instituto Anga, em parceria com a Revista HSM Management, que está com as inscrições abertas até o dia 27 de agosto.

Para Paulo Carvalho, analista comercial de uma consultoria multinacional de RH e reconhecido como um Young Leader na edição de 2018, os jovens que provocam o status quo dentro das organizações em que atuam serão os grandes líderes do futuro e é fundamental que as empresas os apoiem nesse crescimento.

"Muito mais do que um Prêmio. É um movimento e uma comunidade incrível de jovens líderes que estão transformando as organizações de dentro para fora. Para ter ideia, há talentos de todo o Brasil que estão liderando projetos e iniciativas incríveis nas organizações que trabalham, como The Heineken Company, Suzano Nestlé, BASF, Boticário, Votorantim, Bayer, entre outras”, afirma Carvalho.

Podem concorrer a premiação candidatos de todo o Brasil que tenham idade até 29 anos, estejam efetivados há pelo menos 6 meses em uma empresa pública, privada ou público-privada, em cargos públicos desde que não-elegíveis, ONGs e startups - desde que não seja o fundador ou empreendedor e que tenha remuneração por sua atuação. Além disso, devem ser remunerados por suas funções. Lembrando que não há restrição para tamanho, setor, rentabilidade ou qualquer parâmetro da empresa.

INSCRIÇÃO

Para participar, o candidato deve se inscrever na plataforma Eureca (https://oportunidades.eureca.me/), completar o seu perfil e realizar dois desafios online: carta de recomendação e linha de vida, até o dia 27 de agosto.

Em todas as edições anteriores do Prêmio Young Leaders, após as etapas de seleção online, ocorria o Desafio Presencial bem como a Cerimônia de Encerramento. Diante da pandemia da Covid-19, o cenário está sendo monitorado e por enquanto ainda é considerado realizar esses dois encontros de forma presencial. Caso a situação não mude, as datas definidas no cronograma seguirão para o modelo online. De qualquer forma, todos os candidatos serão avisados com antecedência.