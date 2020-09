Firjan Senai oferece 4,5 mil vagas para qualificação profissional no Rio

Rio - A Firjan Senai abriu 4,5 mil vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional a distância no Rio. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 deste mês.

São 23 cursos, com previsão de início no dia 15. As oportunidades são para áreas, como mecânico de refrigeração, editor de vídeos, supervisor de confecção e mantenedor.

Para se cadastrar, o candidato deve possuir renda familiar mensal per capita de no máximo 1,5 salário mínimo federal (R$ 1.567,50), pré-requisitos de idade e escolaridade de cada título. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição dos candidatos.

É exigido identidade, CPF e comprovante de residência. Já para as vagas destinadas a trabalhadores, ex e dependentes da indústria é preciso apresentar comprovante com vínculo de até três anos (carteira de trabalho ou contracheque original do responsável). As inscrições são no www.firjansenai.com.br/vagasgratuitas.