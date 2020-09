A eficácia dos influenciadores para as empresas

Quando se trata de desenvolver conteúdo na internet não se pode esquecer o meio de divulgação da marca, seja ela em formato de vídeo, carrossel ou post estático. Segundo o analista de mídias Cassio Pastrana, as estratégias de marketing funcionam para aproximar o serviço ou produto do público-alvo. E, atualmente, com uma grande parcela de consumidores nas redes sociais, o termo que cativa e ajuda a engajar na rede é: influenciadores digitais.

Para Pastrana, o Marketing de influência está ligado às ações direcionadas ao target, exercendo certa liderança sob os potenciais consumidores de uma marca. Dessa forma, somando linguagem, carisma e fama, é possível colher benefícios que podem interferir na decisão de compra. Ou seja, utilizar essa estratégia ativamente aumenta a consciência do seu negócio, gerando assim, uma movimentação para o funil de vendas e ainda mantém o conteúdo em foco atualizado.

Para trabalhar com influenciadores, Cassio explica que deve-se ter em mente se o público que se trabalha é o mesmo que se deseja direcionar a mensagem. Além disso, o marketing de influência segue dois modelos de mídia.

"Enquanto a mídia paga (paind media), remunera o influenciador digital para realizar campanhas ou ações ligadas a campanha de marketing, movidas através do alinhamento de posicionamento de mensagem e portanto, envolvendo contratos. A mídia conquistada (earned media), envolve-se em formato de parceria, sem nenhuma ação financeira", explica o analista de mídias sociais.

No final, essa promoção de marca acaba beneficiando tanto quem está sendo divulgado quanto quem divulga, uma vez que as ações também rendem visibilidade, prestígio, acesso a eventos e demais benefícios para esses influenciadores. "Dessa forma, todos os esforços de ambas as partes sinalizam uma típica atividade de relações públicas", esclarece Pastrana.

Com os resultados efetivos do marketing de influência, o ROI (retorno sobre o investimento) se consolida em altos valores, o que indicada que as empresas conseguem resultados bem-sucedidos. O ROI é otimizado também, porque os gastos utilizados para executar essa estratégia são mais baixos se comparar com o posicionamento das marcas em mídias tradicionais como televisão, rádio e jornal, além de estarem presentes em diversas plataformas.

Para pôr em prática o princípio do marketing de influência, é muito simples. A equipe de marketing precisa dominar cinco etapas: definir os objetivos (qual será o propósito da campanha e quem é o seu público), filtrar os influenciadores (utilizar o Google e suas ferramentas de buscas), escolher o influencer (após a filtragem é importante ter em ente a relevância, alcance e ressonância desse influenciador), definir a mensagem (o briefing será repassado mas sem interferências de como será transmitida) e mensurar os resultados (eles serão medidos de acordo que foi estipulado).