Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI), disponibiliza nesta segunda-feira um total de 617 vagas para o mercado de trabalho. Quem não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

Há oportunidades desde nível Fundamental incompleto até Superior para pessoas com deficiência ou sem, além de reabilitados do INSS. Entre as vagas há chances para auxiliar administrativo, pizzaiolo, motorista de caminhão, auxiliar de loja, eletricista, serralheiro, encanador industrial, entre outras oportunidades.

Quem estiver no perfil sugerido deve enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com

Vale lembrar que as vagas podem expirar e sair do sistema em função da quantidade de encaminhamentos já realizados e/ou do fim do prazo estipulado pelo empregador.