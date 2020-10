Inscrições para processo seletivo da empresa vão até amanhã Divulgação

Por O Dia

Brasil - A C&A Brasil continua acelerando a digitalização de suas plataformas de vendas e dá mais um passo para reforçar a área de vendas e atendimento ao cliente via WhatsApp. Para dar suporte a este momento de transformação, a companhia anuncia a abertura de mais de 400 vagas em todo o país para consultor de vendas nas lojas e supervisor de vendas para atuar com as vendas via WhatsApp.

Dentre as funções do consultor de vendas está o envio de mensagens, promoções e ações especiais para clientes C&A pré-cadastrados para conhecerem as novidades da marca, no atendimento proativo e ativo. Já o supervisor de vendas irá dar suporte aos 700 associados em loja.

As oportunidades são para início imediato e o regime de trabalho é presencial em lojas selecionadas da C&A, com todos os protocolos e medidas de segurança em linha com as determinações das autoridades e órgãos de saúde do país. Candidatos de todo o Brasil podem se inscrever até o final de outubro por meio da plataforma "Kenoby" para supervisores: http://jobs.kenoby.com/cea e 'Emprego Ligado' para consultores: http://cea.empregoligado.com.br/pt-br/empresa/2347/canda

Os salários são compatíveis com os de mercado. Como diferencial, a empresa oferece benefícios como férias semestrais (a partir de seis meses), restaurante no local, bônus anual, assistência médica e odontológica e desconto em produtos C&A.



A companhia está em busca de profissionais que possuam segundo grau completo para consultores de vendas ou formação superior em cursos de tecnologia para supervisor de vendas. Além disso, o candidato deve se identificar com a cultura da empresa e atender também aos seguintes pré-requisitos: conhecimento em Informática e experiência com vendas online/WhatsApp.