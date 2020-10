A arte de maquiar é um dos cursos do projeto `A Aarte Gerando RendaŽ Divulgação: www.favelamundo.org.br

Por O Dia

Rio - O projeto A Arte Gerando Renda, da ONG Favela Mundo, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de capacitação profissional com foco em empreendedorismo. As opções de curso são para maquiagem social, maquiagem artística, decoração de unhas, tranças afro e turbantes, artesanato, além de fantasias e adereços. Serão disponibilizadas 1,5 mil vagas para moradores de favelas cariocas. Todas as aulas serão online, disponibilizadas em redes sociais populares.

Serão realizadas aulas diárias, de acordo com o curso escolhido. A cada semana uma nova vídeoaula será lançada nas redes sociais do projeto no Instagram, Facebook e Youtube, além do Whatsapp. O projeto tem o apoio do Instituto Invepar.



O projeto foi criado para gerar oportunidades para moradores de favelas que têm acesso a escolas de samba e muita vontade de trabalhar com arte, mas não possuem conhecimentos básicos para exercerem funções nas agremiações ou até mesmo para ingressar no mercado de trabalho, em salões de beleza.

Publicidade

Com a suspensão do Carnaval 2021, as aulas serão adaptadas à geração de renda e trabalho imediato dentro e fora das comunidades, mostrando as diversas opções de ganhar dinheiro com as diferentes atividades artísticas. Cada curso têm a duração de dez semanas, com aulas semanais. Ao final, os participantes são certificados e podem estagiar em barracões de escolas de samba ou em produções teatrais.

Serviço

Publicidade

Inscrições e informações pelo WhatsApp: (21) 2236-4129. As aulas estarão disponíveis no Instagram e no Facebook @artegerandorenda ou no YouTube: favela.mundo.