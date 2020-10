IBGE: final de setembro teve saída de formais, mas alta na ocupação é tendência Reprodução internet

Por O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda do Rio (Setrab) divulga, nesta semana, 665 oportunidades de emprego para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro nos postos Sine-RJ. As vagas são disponibilizadas aos candidatos de acordo com o perfil profissional de cada um cadastrado no programa.

Na região Metropolitana, estão sendo oferecidas 575 vagas. Entre as opções estão 30 oportunidades para operador de caixa, 30 para assistente de vendas, 20 para auxiliar operacional de logística, entre outras.

Para consultar informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa SINE e realizar a consulta através dos canais digitais: Empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil ou de maneira presencial em um dos postos que estão realizando o serviço.

Para esclarecimentos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato com a Central de Captação, através do e-mail cecap@trabalho.rj.gov.br . A Setrab continua seu trabalho em busca de empresas amigas que disponibilizem suas vagas no Sine-RJ, garantindo a manutenção e a oferta dos diversos serviços oferecidos na sua rede de atendimentos ao cidadão.