Publicado 12/11/2020 14:58

A Universidade Veiga de Almeida (UVA) vai realizar no dia 18, das 14h às 18h, o Vivenciando em Casa, evento virtual gratuito para quem vai prestar vestibular e quer ficar por dentro das profissões em alta no mercado. O público vai poder participar de diversas palestras, workshops e oficinas, além de realizar testes para ajudar na escolha da carreira. As inscrições estão abertas.



“A ideia é que o usuário vivencie a experiência de um dia na Universidade sem sair de casa, aprenda a elaborar planos de estudo, receba dicas para o Enem e converse em tempo real com professores da instituição, de mais de 20 cursos diferentes, sobre o mercado de trabalho. Queremos aproximar o aluno do ensino médio da rotina universitária”, explica Davino Pontual, diretor de Marketing e Comunicação da Veiga.



A palestra de abertura, das 14h às 15h, será feita pela influenciadora digital de educação Débora Aladim. Com mais de 2 milhões de seguidores, a jovem de 22 anos é figura conhecida entre adolescentes, pré-vestibulandos e adultos que se preparam para exames de acesso a universidades e concursos. A youtuber vai dar dicas sobre como fazer uma boa prova e como dividir o tempo de resolução das questões.



Das 15h às 16h, o público poderá participar de chats sobre carreiras com os coordenadores e professores dos cursos da Veiga de Almeida ou de um workshop ao vivo sobre como fazer uma redação nota mil no Enem. Na sequência, das 15h às 16h, a programação ao vivo fica por conta de outro workshop, “Como montar um cronograma de estudo”.



Ao longo de todo o evento, os interessados poderão realizar testes vocacional, de principal inteligência, de empatia e de autoconhecimento. O usuário também terá acesso a oficinas sobre como montar um currículo, como criar vídeo para internet, como usar o Excel e Matriz SWOT. Para fechar a programação, Mariana Reis, recrutadora de talentos, falará sobre habilidades e competências do profissional do futuro.



As inscrições podem ser feitas no site https://vivenciandoemcasa.uva.br/ e as vagas serão limitas para escolas e alunos pré-inscritos.