Publicado 22/12/2020 13:10

Nesta segunda feira, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, disponibilizou um total de 317 vagas para o mercado de trabalho. Até quem não tem experiência pode se inscrever em busca de uma colocação.



As oportunidades são para os níveis fundamental e médio, completo ou incompleto. Diversas áreas estão sendo contempladas, entre as vagas de nível fundamental estão: mecânico, eletricista, pintor, balconista, motorista e repositor. Já para as oportunidades de nível médio, aparecem as áreas de auxiliar de produção, auxiliar administrativo, vendedor e caixa.

