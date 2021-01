As vagas são para nível fundamental, médio e superior Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 16:49

Tem coisa melhor para começar o ano com o pé direito do que uma nova oportunidade de emprego? Apesar do ano de 2020 ter sido marcado por um cenário de crise e desemprego, a expectativa é de que neste ano as coisas comecem a caminhar para melhor. Pensando nisso, O DIA separou 2.278 vagas de emprego que estão abertas no Rio, confira:



A Comunidade Católica Gerando Vidas, está encaminhando trabalhadores para 419 vagas de emprego até o dia 8 de janeiro. Entre as vagas disponíveis estão: Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Loja, Estoquista, Caixa, Açougueiro, Peixeiro, Auxiliar de Depósito e Auxiliar de Departamento Pessoal. Devido as restrições ocasionadas pela covid-19, cada ação está atendendo 50 pessoas, por isso é necessário agendar. Todas as informações ficam disponíveis na página da comunidade: https://www.facebook.com/sougerandovidas/

A empresa de Recursos Humanos Luandre também está com 300 vagas disponíveis no Rio. Entre as oportunidades, estão as vagas de Assistente de Relacionamento, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Clínicas, Técnico de Enfermagem de Emergência, Enfermeiro de UTI e Gerente Comercial, com remuneração entre R$1.500 e R$6.500. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre.

Se preparando para inauguração, o BioParque do Rio está disponibilizando oportunidades de empregos para diversas áreas de atuação. Ao todo, são 70 vagas para cargos efetivos e estágios. As oportunidades podem ser visualizadas e as inscrições feitas através do link https://grupocataratas.com/

Vagas de Estágio

Para aqueles que estudam e estão em busca de oportunidades para ingressas no mercado de trabalho, oportunidades de estágio também estão abertas. A Fundação Mudes está com 204 vagas abertas para níveis superior, médio e técnico, em diversas áreas, como: Administração, Engenharia, Comunicação Social, Marketing, Pedagogia, Design, Nutrição, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação. Interessados, podem checar todas as vagas e se candidatar pelo site https://www.mudes.org.br/

