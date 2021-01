A arte de maquiar é um dos cursos do projeto `A Aarte Gerando RendaŽ Divulgação: www.favelamundo.org.br

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:59

O Projeto A Arte Gerando Renda está com 300 novas vagas para as oficinas de capacitação profissional, com foco no empreendedorismo. As opções são: maquiagem social, maquiagem artística, tranças afro e turbantes, decoração de unhas, fantasias e adereços e artesanato. O projeto é patrocinado pelo ICTSIRIO, Magellan IP e METRORIO e apoiado pelo Instituto Invepar, Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.

“A procura pelos cursos on-line superou todas as nossas expectativas. Em poucos dias preenchemos as 1.500 vagas e, devido a enorme procura, decidimos atender aos pedidos e abrir mais 300 vagas. Nosso foco são moradores das comunidades , que com a pandemia estão procurando novas formas de gerar renda para suas famílias.” – comenta Marcello Andriotti, idealizador do projeto. Os cursos, que iniciaram em novembro com videoaulas, estão disponíveis nas redes sociais da Favela Mundo.



Algumas ex-alunas do projeto atualmente fizeram do que aprenderam sua profissão. Alexandra Leite, por exemplo, chega a fazer R$3.000 reais por mais com maquiagem. Já Danielle Borges abriu sua empresa de maquiagem artística, a Danielle Dani Make´s, e já faturou mais de R$3.500 em um único mês. Rita Borges trabalha com maquiagem e cabelo em festas, eventos e até no carnaval e sua renda varia de R$1.500 a R$3.500. Provando que trabalhar com arte e estética é um bom negócio.