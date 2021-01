Diferentemente do anterior, neste ano, o concurso da PRF será de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 17:51

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou edital para aberta do concurso público da instituição. Serão oferecidas 1,5 mil vagas. O documento saiu no Diário Oficial da União de quinta-feira, dia 19. Os candidatos devem ficar atentos ao prazo de inscrição que se inicia às 10h do dia 25 deste mês e segue até as 18h do dia 12 de fevereiro.

Diferentemente do anterior, neste ano, o concurso será de abrangência nacional, sendo ofertadas aos novos policiais as oportunidades de lotação de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público. A seleção será realizada em duas etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 28 de março.

Publicidade

Ainda fazem parte da primeira etapa a realização do exame de aptidão física, a avaliação psicológica, a apresentação de documentos, a avaliação de saúde e a avaliação de títulos. A segunda etapa do concurso será o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório. As matrículas estão programadas para os dias 3 e 4 de agosto.

O CFP contemplará também outras avaliações: testes de aptidão física complementares e avaliação psicológica e de saúde continuadas. A investigação social se estenderá durante todo o concurso. No processo, os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e às pessoas negras passarão ainda pela avaliação biopsicossocial e e pela heteroidentificação.



Antes mesmo da inscrição, os interessados precisam se atentar aos requisitos para posse no cargo PRF. Entre eles, o candidato ser aprovado em todas as etapas e fases do concurso, ter concluído curso de graduação, comprovado por meio de diploma, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e possuir CNH ou Permissão para Dirigir na categoria “B” ou superior, válida, sem impedimentos e sem observações de necessidade de adaptação veicular.

Publicidade

As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela execução do concurso (https://www.cebraspe.org.br/).