Por O Dia

Publicado 25/01/2021 14:05

Alunos e alunas já podem se inscrever para as novas turmas do APIS, o curso pré-vestibular social do Colégio e Curso AZ. O projeto será realizado nas unidades da Tijuca e da Barra, com número de vagas limitado devido aos protocolos de segurança. A seleção dos alunos será inteiramente on-line, baseada em duas etapas: entrega de documentos e entrevista. As inscrições vão até 30 deste mês.