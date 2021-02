A Ocyan vem realizando ações preventivas de combate ao coronavírus entre seus integrantes offshore (embarcados), além da equipe onshore (em terra) Divulgação

Publicado 01/02/2021 13:23

Diante da retomada do setor de óleo e gás, a Ocyan abre mais de 100 vagas para contratação a partir de fevereiro. As oportunidades offshore (embarcados) são para trabalhar na capital do Rio de Janeiro, enquanto as onshore (em terra) para Santos e Macaé (RJ).



“Estamos em um momento muito bom e precisaremos de mão de obra qualificada para projetos que demandarão novas posições já em fevereiro, a maioria para o Rio de Janeiro. Estamos muito contentes por promover essa movimentação grande no setor”, explica o diretor de Pessoas & Gestão da Ocyan, Nir Lander.



Ainda segundo o diretor, a Ocyan estabeleceu há dois anos um Programa de Diversidade & Inclusão, estimulando o crescimento significativo contratações de profissionais do sexo feminino, negros e PCD, em todas as oportunidades abertas e este será um momento importante de colocar este plano em prática em larga escala.

“Trata-se de uma diretriz que vem sendo implementada em toda a companhia, envolvendo inclusive a alta direção, e que representa uma contribuição importante para uma mudança de cultural no setor”, ressalta ele. ”Temos um objetivo de dedicar 40% das vagas que abriremos no decorrer de 2021 a negros e pardos. Não se trata de vagas exclusivas, mas é uma meta importante que vamos nos dedicar para alcançar”, complementa.



A empresa de serviços de O&G busca profissionais para as funções de técnico(a) de planejamento, técnico(a) de controle, engenheiro(a) de planejamento, técnico(a) de materiais, técnico(a) de qualidade, engenheiro(a) de qualidade, engenheiro(a) eletricista, engenheiro(a) mecânico, engenheiro(a) eletrônico, desenhista, projetista, supervisor(a), coordenador(a), programador(a), entre outras.



A gerente de Pessoas da companhia, Bruna Fonseca, destaca que haverá muitas oportunidades adicionais ainda este ano. “A expectativa é de mais contratações ainda no primeiro semestre, não somente por conta de novos contratos fechados recentemente, como também devido a novos negócios que a Ocyan planeja celebrar. Este é um ano de retomada das atividades e a empresa caminha para ser ainda mais igualitária em todas as suas posições”, afirma.



Os interessados devem acessar a página Nossa Gente do site da empresa e efetuar o cadastro. Mais informações sobre requisitos e como se candidatar estão disponíveis no site www.ocyan-sa.com.