Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:58

Rio - Jovens de 20 a 34 anos, com ensino médio completo e residência fixa no estado do Rio de Janeiro, já podem se candidatar para participar da edição de 2021 do programa de empreendedorismo Shell Iniciativa Jovem. Os interessados em ingressar na turma deste ano, que começa no mês de abril, devem se inscrever no site https://www.iniciativajovem.org.br/cadastro/ até o dia 28 de fevereiro.



O Shell Iniciativa Jovem, executado anualmente pelo CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), busca engajar os empreendedores em atividades como palestras e workshops, que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede. Devido à pandemia de Covid-19, o formato completo do programa ainda está em definição e será divulgado em breve, tendo sempre como prioridade a saúde dos participantes.



Desde o ano 2000, o Shell Iniciativa Jovem estimula e capacita empreendedores para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de impacto social, além de ser responsável pela criação da Rede de Empreendimentos Sustentáveis. Hoje, mais de 250 empresas integram o grupo, formado por participantes que se destacam e recebem o Selo de Empreendimento Sustentável.