Por O Dia

Publicado 02/02/2021 19:43

Os professores da Educação Básica (Ensino Fundamental II e Médio) já podem se inscrever para os cursos do Programa de Formação Continuada do primeiro período letivo de 2021 oferecido pela Fundação Cecierj, através da Diretoria de Extensão. Ao todo são ofertadas 6,2 mil vagas. O prazo de inscrição vai até o dia 17 deste mês.

Os cursos são gratuitos e realizados na modalidade a distância nas seguintes áreas: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional.Durante os estudos serão publicados textos-base e realizadas discussões, atividades em fóruns e chats sobre diferentes temáticas pertinentes às salas de aula e aos conteúdos da Educação Básica.De acordo com o Edital, o candidato poderá inscrever-se para cursar disciplinas fora de sua área de formação e/ou atuação. Entretanto, no processo de seleção, a escolha de inscritos considerará as áreas de formação e atuação do candidato como prioritárias. Podem se inscrever professores do Ensino Fundamental II e Médio, outros profissionais da Educação e licenciados a partir do 7º período ou 4º ano, de acordo com o número de vagas informado no edital.As inscrições, o Edital e todas as informações sobre o processo seletivo devem ser acessadas somente pela internet por meio do endereço cecierj.edu.br/extensao. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão endereçar as consultas para o e-mail [email protected]