As vagas são para todas as regiões do país Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 13:36 | Atualizado 08/03/2021 13:38

A OdontoCompany, rede de clínicas odontológicas, está com 1200 vagas abertas no mês de março em todas as regiões do país. As oportunidades são para os cargos de dentista, recepcionista, técnico de saúde bucal, gerente de marketing, representante comercial e protético.



As posições ofertadas são para Minas Gerais, São Paulo, Rio Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Ceará, Piauí e Pará. Os salários variam de R$1.400,00 a R$15 mil e os interessados devem encaminhar o currículo pelo Trabalhe Conosco do site: https://odontocompany.com/trabalhe-conosco.



Com mais de 1000 operações em funcionamento e uma média de abertura de 40 unidades ao mês, a rede estima gerar mais 5.250 novos postos de trabalho em 2021. Atualmente a empresa conta com um time de mais de 32 mil colaboradores diretos. “ É extremamente gratificante saber que estamos gerando renda a milhares de brasileiro neste momento tão complicado que a economia passa”, relata Dr. Paulo Zahr, fundador e presidente da rede.