O cadastro também pode ser realizado através do envio do currículo para o e-mail [email protected] Pelo mesmo canal é possível esclarecer dúvidas. Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 17:10

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, esta semana, 737 oportunidades de emprego por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Vagas por região

Na Região Metropolitana, são oferecidas 468 oportunidades. Entre elas 50 vagas para fiscal de prevenção de perdas, 50 para operador de vendas, 25 para fiscal de loja, entre outras.

Na região do Médio Paraíba são divulgadas 159 vagas. 120 para auxiliar de limpeza, 10 para ajudante de cozinha, 10 para garçom, entre outras.

