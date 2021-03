Parceria entre ONG e Facebook oferece cursos gratuitos para mulheres que querem empreender

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 17:47 | Atualizado 15/03/2021 17:50

Rio - A Aliança Empreendedora, ONG que capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades e periferias de todo o país, em parceria com o Facebook, está oferecendo, durante todo o mês de março, cursos gratuitos de Educação Financeira, Marketing Digital e Formalização para mulheres microempreendedoras.A iniciativa faz parte da campanha "Mulher, você pode tudo", que, além de cursos, fornece também mentorias gratuitas com especialistas em gestão e bate-papos online, com referências femininas do empreendedorismo.A campanha, que visa incentivar o empreendedorismo feminino, é uma iniciativa da Aliança Empreendedora e do Tamo Junto, plataforma que colabora com o crescimento e conhecimento de microempreendedores brasileiros, em conjunto com o programa #Elafazhistória, do Facebook.Mais de mil mentorias com especialistas em gestão serão ofertadas para as alunas que concluírem o curso "Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras" até o final do mês de março. O acompanhamento com o mentor especialista terá duração de seis meses e será feito de acordo com as particularidades e necessidades de cada negócio.Para se inscrever e obter mais informações, basta acessar o site O que: Cursos gratuitos de Educação Financeira, Marketing Digital e Formalização e mentorias com especialistasQuando: 5 a 31 de marçoOnde: https://evento.aliancaempreendedora.org.br/mulhervocepodetudo