Trabalhadores privados sacam o PIS na Caixa Econômica Federal Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 15:33 | Atualizado 18/03/2021 15:39

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, anunciou nesta quarta-feira a ampliação do número de empregados e terceirizados para fortalecer a rede de atendimento do banco. São 7.704 postos em contratação, sendo 2.766 empregados, 1.162 estagiários, 2.320 vigilantes e 1.456 recepcionistas.



Já está em curso a contratação de 566 empregados com foco no Norte e Nordeste em razão da abertura de novas unidades do banco, além de 87 técnicos em Tecnologia da Informação (TI) a serem lotados no Distrito Federal (DF).



“São pessoas que farão a diferença neste momento tão sensível que o Brasil vive. Mais uma vez, ouvimos as demandas dos empregados e agimos rapidamente para fortalecer o atendimento, em especial para aqueles que mais precisam”, explicou o presidente.



Inscrições para estágio



Até o dia 15 de abril, estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio Caixa. Atualmente são cerca de 1,1 mil vagas abertas, com 10% destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). A seleção contempla estudantes do ensino médio, técnico e superior (cursos de Arquitetura, Engenharia e Direito).



Para participar, os estudantes devem acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) (https://pp.ciee.org.br/vitrine/768/detalhe) e fazer a inscrição. No momento da inscrição, o candidato deve indicar qual localidade deseja trabalhar. O contrato é de, no máximo, dois anos. No caso dos PcDs, esse prazo pode ser prorrogado.



Expansão

Em janeiro, a Caixa anunciou a criação de 76 novas unidades em todo o Brasil, sendo 20 unidades especializadas no agronegócio. Com essa expansão, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes, mantendo a maior capilaridade dentre as instituições financeiras brasileiras, totalizando 4.200 agências.



Além disso, a Caixa possui 788 postos de atendimento, 8,8 mil correspondentes bancários CAIXA Aqui, 13 mil unidades lotéricas, duas agências-barco e 12 agências-caminhão, o que somará 26 mil pontos de atendimento físico direto ao cidadão.