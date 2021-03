Fábrica Reprodução

Publicado 22/03/2021 12:44

O crescimento de contratações temporárias em janeiro e fevereiro foi de 25% em comparação com o mesmo período de 2020 no Brasil, segundo levantamento realizado pela Employer. Em janeiro, foram mais de 176 mil contratações temporárias, enquanto em fevereiro mais de 300 mil. No ano passado, foram cerca de 130 mil contratações no primeiro mês do ano e 255 mil em fevereiro por todo o país.



A diretora de serviços de RH da Employer, Vânia Montenegro, explica que o aumento de contratações na modalidade temporária está relacionado à pandemia. "O trabalho temporário é uma das principais alternativas para diversos setores que estão em busca de contratação rápida e flexível. Além disso, é excelente opção para o trabalhador que busca por empregabilidade com registro em carteira durante a crise", analisa.



O levantamento aponta que a maioria dos temporários contratados no início de 2021 tem entre 20 e 50 anos. Do total de vagas temporárias preenchidas em janeiro e fevereiro deste ano, 68% eram homens.

Funções aquecidas



A Employer aponta também no levantamento que a indústria é a o principal setor que está contratando temporários, em especial as indústrias alimentícias e linha branca. "A contratação temporária permite que as empresas adequem sua produção às oscilações de consumo no mercado, atendendo com agilidade as demandas mais urgentes", comenta Vânia.



A diretora de Serviços de RH da Employer ressalta que a modalidade se aquece com a proximidade do feriado de Páscoa. De acordo com ela, as admissões para a data festiva estão na indústria de embalagens, e-commerce, logística e indústrias em geral. "A Páscoa vem para acrescentar essa movimentação na indústria de chocolates", comenta.



Além disso, o levantamento aponta que houve uma retração em fevereiro deste ano no comércio de 12,75% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Direitos do temporário



Na modalidade temporária, o trabalhador tem registro em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário proporcional ao tempo de serviço e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.



De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. "Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios", diz a diretora.