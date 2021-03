Concurso será de abrangência nacional, com oportunidades de lotação de acordo com a corporação Reprodução/ Internet

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, a confirmação das provas objetiva e discursiva em 9 de maio. A previsão é que em 30 de abril seja divulgado um novo edital, informando sobre a consulta aos locais e horários da avaliação. Inicialmente, o exame estava marcado para o dia 28 deste mês, mas foi adiado devido às medidas restritivas de combate à covid-19.

No total, são 304.330 inscritos para 1.500 vagas destinadas ao cargo de policial rodoviário federal. No último concurso da corporação, em 2018, foram 129.152 inscritos. O edital prevê remuneração de R$ 9.899,88, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Ainda fazem parte da primeira etapa a realização do exame de aptidão física, a avaliação psicológica, a apresentação de documentos, a avaliação de saúde e a avaliação de títulos. A segunda etapa do concurso será o Curso de Formação Policial (CFP), de caráter eliminatório e classificatório. As matrículas estão programadas para os dias 15 e 16 de agosto.

O CFP contemplará também outras avaliações: testes de aptidão física complementares e avaliação psicológica e de saúde continuadas. A investigação social se estenderá durante todo o concurso. No processo, os candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e às pessoas negras passarão ainda pela avaliação biopsicossocial e e pela heteroidentificação, informou a PRF.



