CIEE oferece 1.166 oportunidades para níveis superior e médio

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 08:40

Trabalhar em um ambiente saudável, saber administrar e resolver conflitos são sinônimos de boa gestão e o sonho de todo profissional. De olho nos impactos positivos dos ambientes profissionais, o CIEE/ Rio irá promover um ciclo de palestras no mês de abril sobre a "Arbitragem e a Mediação de Conflitos no Mercado de Trabalho". As inscrições estão abertas.

“As competências comportamentais são decisivas na hora da contratação. Além disso, preservar as relações profissionais é saudável, produtivo e uma questão de saúde. Problemas de relacionamentos e ambiente pesado (por conta de desgaste e pressão) podem fazer com que o colaborador saia da empresa e sabemos que a rotatividade de funcionários causa prejuízos financeiros,” pontua o Superintendente do CIEE/Rio, Paulo Pimenta.

A jornada de palestras promovida pelo CIEE/Rio será conduzida pela especialista em mediação e fundadora da Câmara Equilibre Gestão de Conflitos, Ana Maria Esteves Kaiuca, que neste momento de pandemia, faz a mediação online.

“Não aprendemos e nem fomos incentivados a resolver nossos próprios problemas. Mas ninguém é melhor do que nós mesmos para resolvê-los porque os conhecemos. A proposta da mediação é preservar as relações, é construir pontes para aproximar pessoas onde as mesmas sejam parte efetiva da solução. Num ambiente de trabalho é bom para os dois lados. Para a empresa que não vai ver seus funcionários adoecerem e para os profissionais que estarão mais motivados, satisfeitos e eficientes".

O CIEE/Rio por meio do Programa Desenvolvendo Pessoas promove regularmente, palestras gratuitas para estudantes de várias áreas, com temas atuais, relevantes, ministrados por profissionais e líderes nacionais. Nesse momento de distanciamento social , as palestras acontecerão 100% de forma virtual. A primeira palestra acontecerá no dia 8 de abril. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (21) 3213-9170 ou pelo e-mail [email protected]

Haverá um sorteio e o participante vencedor vai ganhar uma bolsa integral para cursar o "Módulo Teórico de Formação e Capacitação em Mediação de Conflitos", desenvolvido pela Câmara Equilibre, filiada ao Tribunal de Justiça do Rio e ao Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA). O curso tem duração de 2 meses e é voltado para todas as áreas de atuação do mercado de trabalho. As aulas do Módulo Teórico começam no dia 19 de abril.

