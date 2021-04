Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:10 | Atualizado 07/04/2021 14:11

Rio - Até o dia 16 de abril, as startups cariocas podem se inscrever para fazer parte do Hubs de Inovação e Empreendedorismo do Ibmec RJ, um espaço colaborativo dedicado à inovação. De acordo com a instituição, o objetivo é desenvolver novos negócios, conectando empreendedores com mentores reconhecidos pelo mercado e grandes empresas que estejam em busca de ideias contemporâneas aplicáveis ao seu negócio.Segundo dados da Startup Base, da Abstartups, o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups e o Rio de Janeiro é a segunda cidade com o maior número, perdendo apenas para São Paulo. O empreendedorismo também tem crescido no último ano. A pandemia trouxe um aumento nos números do desemprego no Brasil e com isso um aumento de novos empreendedores. Entre os meses de janeiro e setembro de 2020, o registro de microempreendedores individuais (MEIs) no país cresceu 14,8%, comparado com o mesmo período de 2019, chegando a 10,9 milhões de registros.“Com o crescimento do desemprego no país, empreender pode ser um caminho. Porém, os riscos de um negócio em meio a uma pandemia precisam ser bem mitigados e conhecidos, garantindo a sustentabilidade do negócio. Ter um ambiente de conexão, de forma gratuita, com mentores reconhecidos pelo mercado e com a chancela do Ibmec é uma oportunidade única de acelerar o desenvolvimento das empresas classificadas para o projeto”, diz Luiz Barbieri, coordenador do Hubs.O Hubs do Ibmec RJ terá sede nos dois campi da instituição, na Barra da Tijuca e o no Centro, e funcionará como uma incubadora e aceleradora para as startups selecionadas. As inscrições para participar estão disponíveis aos alunos e ex-alunos do Ibmec RJ e à toda comunidade carioca. Após a inscrição, os candidatos serão avaliados pelo Comitê Gestor e, no dia 23 de abril, serão divulgadas as 12 startups aprovadas.“Essa é uma oportunidade para o empreendedor carioca desenvolver o seu negócio dentro de uma das principais escolas de negócios do país, em um ambiente dinâmico e inovador. A interação com alunos e professores do Ibmec, além das mentorias com especialistas do mercado, proporcionam uma rede de relacionamento único e que constituem um importante ativo para o empreendedor”, enfatiza Paula Esteban, Coordenadora do Centro de Empreendedorismo e Inovação do Ibmec RJ.