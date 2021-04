Jornada gratuita será destinada ao microempreendedor individual (MEI) ou as empresas de micro e pequeno porte Reprodução/Pexels

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:57 | Atualizado 07/04/2021 16:10

Rio - As empresas do segmento de beleza e estética do Estado do Rio, que estão precisando de apoio para organizar os controles financeiros de seus negócios, por meio digital, poderão participar do “UP Digital Controles Financeiros Beleza”. Gratuita e destinada ao microempreendedor individual (MEI) ou as empresas de micro e pequeno porte, a jornada será realizada num ambiente de compartilhamento de práticas pelo WhastApp, durante três encontros coletivos virtuais, intercalados por consultorias individuais online. Para participar, é necessário realizar uma pré-inscrição pela internet (http://bit.ly/diagUpDigitalSebraeCF).

A pré-inscrição, que deve ser realizada até o dia 15 de abril, consiste na realização de um diagnóstico de identificação da maturidade financeira digital da empresa para organização dos grupos na jornada. São perguntas rápidas sobre o uso de tecnologias no dia a dia de seu negócio. Os consultores especialistas do Sebrae irão analisar e, se estiveram de acordo com o perfil, comunicarão as empresas que estão aptas a participar da turma “UP Digital Sebrae Controles Financeiros”.

Publicidade

Os grupos são fechados com até 15 empresários. Os atendimentos individuais serão customizados com soluções específicas para a necessidade de cada empresa (total de 2h, por empresa). Os encontros coletivos serão realizados nos dias 26 de abril e 3 e 10 de maio, sempre às 19h.

“No cenário atual, os desafios de mercado para as pequenas empresas são enormes e o processo de digitalização da gestão dos negócios é uma realidade, mas não é tão claro para muitos empresários. Assim, o UP Digital Controles Financeiros propõe uma jornada online ágil, de quinze dias, com encontros coletivos e individuais, para apresentar soluções e ferramentas digitais como um passo importante desta mudança digital, e ainda apoiar o empresário na melhor gestão financeira”, destaca Ana Carolina Damasio, analista do Sebrae Rio.

Publicidade

Para participar desta jornada, os pequenos negócios de beleza e estética fluminenses, além do interesse em adquirir conhecimentos sobre aplicativo ou software de gestão financeira para os negócios, devem ter conhecimento prévio da utilização básica de equipamentos digitais (computadores, notebook, smartphone, internet etc).