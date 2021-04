Jornada gratuita será destinada ao microempreendedor individual (MEI) ou as empresas de micro e pequeno porte Reprodução/Pexels

Publicado 09/04/2021 12:23

O Tech Women Summit, evento de tecnologia, promoverá uma feira de carreiras gratuita para mulheres. Dos dias 12 a 16, um grupo de palestrantes fará workshops de forma online.

O espaço também trará oportunidades de trabalho para mulheres no mercado de tecnologia e em outras áreas. As oportunidades ficarão disponíveis para quem desejar participar por 15 dias, entre os dias 12 e 26 deste mês, exclusivamente no site do evento.

Serviço:



Data: de 12 a 26 de abril



Acesse: https://techwomensummit.com.br/feiras/feira-de-carreiras/