Publicado 14/04/2021 09:19 | Atualizado 14/04/2021 09:21

Rio - Devido às restrições que a pandemia de Covid-19 provocou na saúde e na economia, as micro e pequenas empresas buscam soluções para driblar a crise. Pensando em estimular a capacidade competitiva das MPEs fluminenses, o Sebrae Rio está com inscrições abertas para o edital de credenciamento de empresas e/ou instituições prestadoras de serviços tecnológicos, por meio do programa Sebraetec. Após a aprovação de todos os requisitos, os selecionados prestarão consultoria para os pequenos negócios atendidos pela instituição. As inscrições são realizadas de forma online até o dia 16 de abril pelo site da Fapetec

O Programa Sebraetec procura empresas ou instituições para prestarem apoio tecnológico a micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com as especificações exigidas no projeto, os candidatos precisam estar inseridos em quatro temáticas: Desenvolvimento Tecnológico, Produção e Qualidade, Sustentabilidade e Design. É importante que, antes de iniciar o preenchimento do cadastro eletrônico, os interessados leiam o edital e os comunicados para entender suas obrigações, além de reunir os documentos necessários para comprovar que estão aptos a participar do processo.

“Essa é uma oportunidade de gerar novos negócios. A pandemia trouxe muitos prejuízos para os pequenos negócios. Os participantes do projeto vão ampliar sua carteira de clientes, aumentar o faturamento e acessar novos mercados. Essa integração entre empresas é o estímulo para a economia. Entre 2013 e 2020, os credenciados do Sebraetec atenderam mais de 3,3 mil micro e pequenas empresas, com investimentos em torno de R$ 42 milhões”, explica Marcelo Aguiar, coordenador de Inovação e Consultoria do Sebrae Rio.

As empresas já credenciadas no Sebraetec, que desejam atuar com os novos serviços, também terão que participar deste processo de seleção. Dúvidas sobre o processo de credenciamento podem ser encaminhadas para a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura – Fapetec, por meio do seguinte e-mail: [email protected]