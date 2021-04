As incrições para o processo seletivo do programa Escola de Diretores já estão abertas Reprodução/Pexels

Publicado 19/04/2021 14:20

O Eleva Educação inicia o processo seletivo para a edição 2021 da Escola de Diretores. A inscrição pode ser realizada no site do programa por profissionais com bacharelado ou licenciatura em diferentes áreas, sem necessidade de expertise prévia em gerenciamento de instituições de ensino. As oportunidades estão disponíveis em 9 Estados e Distrito Federal: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Brasília, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. O processo seletivo dura cerca de 4 meses com análise curricular, bem como entrevistas coletivas e individuais.

Os aprovados no processo seletivo passam por formação de 12 meses no total. A primeira etapa da formação abrange um treinamento instrucional com 19 encontros - aproximadamente, 2 meses - junto aos maiores especialistas do Eleva Educação em liderança e cultura, tomada de decisão, conhecimentos pedagógicos, administrativos e comerciais, além de uma imersão em uma unidade do Grupo com a supervisão de um diretor sênior. Os participantes devem alcançar a performance de 70% nas atividades e presença de 80% nos encontros para serem aprovados para a próxima etapa. A Escola de Diretores começou em 2015 e já formou mais de 138 profissionais, incorporados, hoje, às operações do Grupo Eleva Educação.

Na fase seguinte, com duração de 6 meses, o novo diretor participará de uma mentoria com o objetivo de continuar desenvolvendo os temas acima. Os participantes passarão pela experiência do encerramento e início do período letivo, além do ciclo de matrículas, sempre acompanhados por diretores mais experientes.

"Buscamos candidatos que sempre tenham foco na excelência do ensino e no potencial para liderar pessoas, além do interesse por aprender e ensinar com a missão de transformar vidas por meio da educação. Nossa iniciativa, no ano passado, mesmo em meio à pandemia, formou 34 novos diretores", analisa Iasmim Brandão, responsável pelo programa. Os principais diferenciais desejados nos candidatos são: cursar ou ter cursado pós-graduação em Gestão Escolar e disponibilidade para morar em diferentes cidades e estados do Brasil.