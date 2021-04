Sebrae abre chamada pública para seleção de 45 pequenos negócios Reprodução

20/04/2021

Rio - Ao falar sobre a resolução de problemas na nossa cidade ou no nosso bairro logo, lembramos de voluntariado. Mas hoje é possível unir o lucro com a resolução de um problema a partir de um negócio de impacto social e ambiental. Esses negócios reúnem características de empresas de mercado e propósito de organizações não governamentais, buscando sempre maximizar o benefício para a sociedade ou o meio ambiente.



Desta forma, para contribuir com o fortalecimento dos negócios de impacto no Estado do Rio de Janeiro, o Sebrae abre chamada pública para seleção de 45 pequenos negócios (sendo MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte) para serem acelerados pela metodologia IMPACTA. É necessário que as empresas candidatas tenham um negócio que resolva um problema social e/ou ambiental identificado. As inscrições vão até o dia 30 de abril e podem ser realizadas pela internet –

https://conteudos.rj.sebrae.com.br/impacta-programa-de-aceleracao-sebrae



Durante seis meses, por meio de mentorias individuais, consultorias temáticas, workshops coletivos e encontros de rede e compartilhamento, os participantes do Programa receberão apoio especializado para estruturar seu modelo de negócio, melhorar suas vendas e faturamento, além de construir os indicadores de impacto do negócio.



Todas as atividades serão online. Ao todo são 54 horas de treinamento para cada empresa, que incluirá mentoria individual; consultoria com especialistas nas temáticas de finanças, processos, marketing digital e vendas; workshops coletivos sobre os temas impacto, ODS, sustentabilidade, indicadores de impacto, colaboração, soft skill, ambiente competitivo, marketing digital, funil de vendas, business intelligence, apresentação estratégica e pitch, além de encontros com mentores de mercado convidados para troca de experiências nas temáticas de validação de negócios, impacto e tecnologia.

Recursos



O Programa IMPACTA é subsidiado com recursos do Sebrae Rio (89%) e o investimento realizado pelas empresas selecionadas será de R$ 425, podendo ser parcelado em 12 vezes, sem juros. "O Programa Impacta está em sua quinta edição. Este ano, ele foi reformulado para atender ao momento que estamos vivendo e seu foco é ainda maior em potencializar os impactos dos negócios. Acreditamos que o apoio estruturado e continuado, com mentores especialistas no tema durante todo o programa, é a chave para os participantes potencializarem seus resultados de transformação e chegarem a um número maior de pessoas”, ressalta Juliana Oliveira, analista do Sebrae Rio.



O IMPACTA já acelerou mais de 100 negócios, que alcançaram um resultado de 70% de melhoria do nível de maturidade de sua gestão. Estão entre as empresas que já participaram do programa a Toti, plataforma de ensino que forma refugiados e imigrantes para o mercado de TI; a Joya da terra, calçados veganos feitos a partir da reutilização da fibra de coco; a Ray Pay, aplicativo de pagamento de compras de cartão para pessoas com deficiência visual, a RosaP Cadeia de Produção, rede de produção e intermediação do setor têxtil com foco em terceirização justa de produção e melhoria de condições de trabalho para produtores; a Whywaste, plataforma para controle de prazos de validade dos alimentos, com foco em redução do desperdício de alimentos.

"A aceleração nos ajudou bastante a enquadrar a Whywaste como startup de impacto e reforçar o propósito social a nossa cultura. As mentorias do programa foram responsáveis por mudança significativa no nosso posicionamento como empresa, que hoje, dada a importância aos assuntos e práticas ESG, vem se mostrando um diferencial”, ressalta o empresário Ricardo Salazar.



De acordo com o relatório "Investimento de Impacto na América Latina", realizado pela Aspen Network of Development Entrepreneurs (Ande), os investimentos de impacto no Brasil mais que dobraram no último período (de US$ 343 milhões para US$ 785 milhões). E o volume de transações no país saltou de 69, nos anos de 2016 e 2017, para 107 no último biênio.