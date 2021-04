Firjan SENAI promove uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre inovação no mercado de trabalho Bruno Alencastro/Divulgação Firjan SENAI

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:24

Rio - Aprender dicas de desenvolvimento de negócios inovadores, tecnologias e soluções criativas podem ser um diferencial no currículo. Para saber mais sobre o novo cenário do mercado de trabalho e oportunidades, na próxima quinta-feira (29), às 19h, acontece o “FabLab Open Day”. O segundo de uma série de encontros virtuais e gratuitos programados para o ano será com o tema "Modelagem 3D e Plotagem em Vinil". O bate-papo, transmitido no Youtube da Firjan SENAI, será realizado diretamente do FabLab da Firjan SENAI Friburgo e irá contar com a participação de especialistas da instituição e profissionais do mercado.