Cerca de 3.917 vagas de emprego e estágio estão abertas no RioReprodução

Publicado 30/08/2021 11:04 | Atualizado 30/08/2021 13:47

Rio - Com o fim do mês de agosto e o começo de um novo mês, esta segunda-feira pode ser um bom dia para ir em busca de um recomeço profissional. Apesar das incertezas e dificuldades do cenário econômico atual, O DIA reuniu 5.821 vagas no estado do Rio. Dessas, 3.346 são de estágio e 2.475 para emprego, algumas, inclusive, sem necessidade de experiências anteriores. Confira:

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas está encaminhando para com 891 oportunidades nesta semana. Entre as áreas disponíveis estão: auxiliar administrativo, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, caixa, frentista, gerente de loja, motoboy, entre outras. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.trabalhobrasil.com.br

Luandre

A Luandre RH disponibiliza 110 vagas para cargos como auxiliar de operações, vendedor, supervisor de operações, entre outras. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda divulga esta semana mais de 600 vagas para trabalhadores de todos os níveis de educação e em diversas áreas. Também há oportunidades de trabalho para Jovem Aprendiz, destinadas a estudantes que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Entre as oportunidades estão os cargos de repositor, empacotador, balconista de padaria, auxiliar de serviços gerais, peixeiro, cozinheiro, sommelier, sushiman, auxiliar de cozinha e outros.Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: na Tijuca, Rua Camaragibe, 25, das 8h às 16h, e em Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102, das 9h às 17h.

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) disponibiliza 874 oportunidades de trabalho, em mais uma semana intensa de captação de vagas de emprego. As oportunidades são disponibilizadas, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Costa Verde, Médio Paraíba, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail

Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site www.rj.gov/secretaria/trabalho . O candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.

Vagas de estágio

Fundação Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 430 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (59), Comunicação Social (42), Engenharia (40), Ciência da Computação (20), Análise de Sistemas (17), Ciências Contábeis (18), Marketing (15), Design (13), Letras (10), Direito (9), Pedagogia (6), e Matemática (3). Ainda há vagas para cursos como Biologia, Economia, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Hotelaria, Nutrição, Odontologia, Turismo e muito mais.







Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes pelo e-mail ( Há chances para estágio no Ensino Médio, são 10 no total e também 8 vagas para pessoas com deficiência (PCD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 62 vagas. As principais são em técnico em Eletrônica (12), técnico em Mecânica (11) e técnico em Administração (11), mas há vagas também para técnico em Design Gráfico, técnico em Informática, técnico em Química, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos ainda estão sendo feitos de maneira remota, por meio de telefone e internet. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, é só entrar em contato com a Fundação Mudes pelo e-mail ( [email protected] ).

CIEE



Para estudantes de nível médio e superior o CIEE/RJ encaminha para 2.916 vagas esta semana. Interessados devem se cadastrar pelo site www.ciee.org.br . Confira as oportunidades:

Ensino superior (1951)

Rio de Janeiro – Administração (122), Arquitetura (3), Arquivologia (4), Ciências Sociais (1), Comunicação (14), Comércio Exterior (1), Ciências Contábeis (21), Design (6), Direito (545), Economia (5), Educação (16), Engenharias (45), Gastronomia (19), Informática (22), Marketing (5) Moda (1), Museologia (1), Relações Internacionais (1), Saúde (21), Turismo (1).

Barra Mansa – Administração (98), Arquitetura (13), Ciências Contábeis (42), Comunicação (6), Design (2), Direito (89), Educação (21), Engenharia (38), Informática (30), Saúde (55), Serviço Social (11), Turismo (7), Relações Internacionais (1).



Campos – Administração (6), Ciências Contábeis (1), Educação (3).



Duque de Caxias – Administração (8), Ciências Contábeis (2), Direito (22), Educação (260), Engenharia (2), Informática (2).



Macaé – Administração (18), Comunicação (3), Direito (1), Educação (7), Engenharia (5), Informática (4), Marketing (2), Saúde (5).



Niterói – Administração (24), Arquitetura e Urbanismo (1), Ciências Contábeis (3), Comunicação (2), Design (1), Direito (52), Educação (21), Engenharia (6), Marketing (5), Moda (1), Saúde (5), Informática (2), Saúde (1).



Nova Friburgo – Administração (6), Ciências Contábeis (1), Comunicação Social (1), Direito (3), Educação (6), Informática (2), Turismo (1).



Nova Iguaçu – Administração (46), Contabilidade (2), Comunicação (3), Direito (21),Educação (2), Engenharia (5), Informática (1), Saúde (3), Marketing (1), Relações Internacionais (1), Serviço Social (1).



Petrópolis – Administração (15), Arquitetura (2), Contabilidade (3), Comunicação Social (6), Direito (3), Educação (37), Saúde(5), Engenharia (3), Informática (3), Design (1), Turismo (1), Moda (1).



Resende – Direito (3), Contabilidade (1), Engenharia (1).



Três Rios – Administração (8), Arquitetura (2), Contabilidade (1), Comunicação (6) Direito (2), Engenharia Educação (1).



Teresópolis – Administração (2).



Ensino médio (965)

Rio de Janeiro – Aprendiz (168), Ensino Médio (64), Técnico em Administração (1), Técnico em edificações (1),Técnico em Eletrotécnica (1),Técnico em Enfermagem (2), Técnico em Refrigeração (1), Técnico em segurança do trabalho (1).



Barra Mansa – Aprendiz (174), Ensino Médio (198), Técnico em administração (6), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (14), Técnico em informática (7), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Aprendiz (4), Ensino Médio (7).



Duque de Caxias – Aprendiz (29), Ensino Médio (18), Técnico em Eletrônica (4), Técnico em Enfermagem (4), Técnico em Mecânica (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Segurança no Trabalho (1).



Macaé – Aprendiz (39), Ensino Médio (15),Técnico em Design de Interiores (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em informática (1), Técnico em Logística (2).



Niterói – Aprendiz (15), Ensino Médio (21), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Nova Friburgo – Aprendiz (9), Ensino Médio (6).



Nova Iguaçu – Aprendiz (51), Ensino Médio (24), Técnico em Administração (7), Técnico em Eletrotécnica (1),Técnico em Enfermagem (3), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Petrópolis – Aprendiz (25), Ensino Médio (7) Técnico em Logística (1).



Resende - Aprendiz (1).



Teresópolis – Aprendiz (14), Ensino Médio (2).



Três Rios – Aprendiz (4), Ensino médio (1).