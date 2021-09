Há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs) - Foto: Internet

Há postos de trabalho para pessoas com deficiência (PcDs)Foto: Internet

Publicado 14/09/2021 17:24 | Atualizado 14/09/2021 17:33

Rio - Nesta semana, foram divulgadas 3.774 vagas para várias regiões do estado do Rio de Janeiro. Para quem busca emprego nos cargos de administrador, metalúrgico, eletricista, ajudante de cozinha, advogado cível, açougueiro, motorista, entre outros, a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), a Comunidade Católica, a Amazon e a Luandre divulgaram oportunidades de trabalho.



A Setrab abriu 1.139 chances de emprego nesta semana. As oportunidades são disponibilizadas, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Serrana e Norte Fluminense do Rio de Janeiro.







Cadastro



O candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede. Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail

O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade ( confira os endereços aqui ), levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.O candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede. Para concorrer às oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, é preciso enviar o currículo e laudo médico para o e-mail [email protected] ou ir presencialmente até a unidade localizada na rua do Lavradio, nº 42 – Centro do Rio de Janeiro.

Amazon



A Amazon anunciou a expansão de suas operações no Brasil com o novo Centro de Distribuição que fica em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O primeiro centro localizado no estado espera gerar mais de mil temporários para períodos especiais de eventos e alta temporada. A empresa oferece uma variedade de vagas, com salários competitivos e benefícios exclusivos para os seus colaboradores, como programas de treinamento gratuitos, para que eles possam ter a oportunidade de construir uma carreira.

Quem tiver interesse em concorrer a uma vaga na Amazon Brasil pode conferir o portal Amazon Jobs (amazon.jobs). Lá, você encontrará todas as vagas disponíveis nos diferentes centros de navegação disponíveis em diferentes estados do país.

Comunidade Católica



A Comunidade Gerando Vidas divulgou 742 vagas nas seguintes áreas: ajudante de entregas, varejista, ajudante de sushiman, analista comercial, assistente administrativo, assistente comercial, auxiliar de vendas, caixa, entre outras. As vagas são para diversas regiões do Rio, confira mais informações e faça sua inscrição no processo seletivo, por meio do portal no Facebook: https://www.facebook.com/sougerandovidas/

SMTE







Há também oportunidades para pessoas com deficiência. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE) anunciou mais de 803 vagas de emprego essa semana. Para concorrer a essas oportunidades, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, reabertos no início deste ano: Rua Camaragibe, 25 – Tijuca; e Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102 – Jacarepaguá.Há também oportunidades para pessoas com deficiência. Os candidatos devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Luandre