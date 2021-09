A instituição também anunciou a disponibilidade de 27 chances de emprego, estágio e jovem aprendiz para pessoas com deficiência - Reprodução da internet

Publicado 30/09/2021

Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa no Degase (Departamento de Ações Socioeducativas) estão participando de um curso preparatório para o mercado de trabalho. Até dezembro deste ano, 100 jovens entre 14 e 21 anos vão ser preparados para o início na carreira profissional. Após a formação, eles vão ocupar as vagas de jovens aprendizes abertas pela Comlurb em razão da atuação das entidades que integram a Comissão Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a Aprendizagem (CIERJA).



“Levar a pré aprendizagem aos jovens em cumprimento de medida socioeducativa é permitir não uma maior chance de inserção no mercado de trabalho, mas também promover um instrumento de reforço da importância deles como seres humanos com direitos, prioridade absoluta e proteção integral. Esses princípios são constitucionalmente assegurados a todos”, afirma a juíza Adriana Leandro, 2ª vice-presidente da AMATRA1 e coordenadora do Acordo de Cooperação.

O projeto é idealizado e coordenado pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região (AMATRA1), o curso de pré aprendizagem também tem o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) e das instituições que integram o Acordo de Cooperação para Combate ao Trabalho Infantil no Estado do Rio de Janeiro, e é ministrado pelo Instituto Saber.



O curso tem 17 horas de capacitação e é dividido em dois módulos. No primeiro, “Aprender a ser”, há um encontro de integração e as aulas de “Ética e Cidadania” e “Diversidade e seus aspectos”. Em sequência, no módulo “Aprender a fazer”, os alunos elaboram os temas “Mundo Corporativo”, “Plano de Carreira”, “Empreendedorismo” e “Comunicação nas Redes Sociais”. Ao final, os estudantes vão receber um certificado de qualificação.



A partir das atividades propostas em cada aula, os adolescentes e jovens são estimulados a desenvolver pensamentos, atitudes e habilidades úteis para a atuação no mercado de trabalho, destaca Amora Rodrigues, coordenadora educacional do Instituto Saber. “Os participantes estão muito empolgados e demonstram interesse em entrar para o mercado de trabalho, em ter a carteira de trabalho assinada. Percebemos que eles querem realmente mudar a trajetória de suas vidas através do trabalho.”



Além do grupo com seis meninas e 17 meninos que finalizou o curso em 17 de setembro, outras três turmas vão iniciar as aulas nos meses de outubro, novembro e dezembro. As unidades socioeducativas do Degase PACGC (Professor Antonio Carlos Gomes da Costa) e CECEL (Coordenação de Educação Cultura Esporte e Lazer) foram contempladas pelo projeto. Nas dependências da instituição, são disponibilizados todos os materiais necessários para os alunos, como computadores e fones de ouvido.



De acordo com a diretora de profissionalização do Degase, Bianca Veloso, a entidade aderiu ao projeto por ter como um de seus objetivos a oferta de possibilidades de educação e profissionalização. “O programa de aprendizagem é uma oportunidade ímpar na vida dos nossos jovens”, disse.