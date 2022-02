Coca-Cola Andina lança Programa de Estágio Técnico - Divulgação

Coca-Cola Andina lança Programa de Estágio TécnicoDivulgação

Publicado 07/02/2022 17:56

Rio - A Coca-Cola Andina está com processo seletivo aberto para o seu programa de estágio técnico. Os selecionados vão atuar presencialmente nas fábricas de Jacarepaguá e Duque de Caxias, com carga horária de 6 horas por dia, de segunda à sexta-feira, e bolsa auxílio de R$ 1 mil. Além de vale-transporte e vale-alimentação.

As inscrições para as primeiras 12 vagas começaram na última quinta-feira, 3 e para participar, os jovens precisam estar matriculados e cursando a partir do 2º período dos cursos técnicos de eletromecânica, automação, mecatrônica, instrumentação, mecânica ou elétrica.

Dentro das atividades do programa, o estagiário terá a oportunidade de aprender com profissionais experientes e também auxiliar na operação de manutenção, apoiando as equipes em suas rotinas diárias.