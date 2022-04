Carteira de trabalho - Divulgação

Rio - O mês de abril começa com mais de 13 mil vagas de emprego, trainee, estágio e jovem aprendiz. Há chances para diversas áreas de atuação e níveis de escolaridade variados. O Senac RJ, por exemplo, realiza a 6ª edição gratuita da Feira Virtual até a próxima sexta-feira, 8, que reúne mais de 10 mil oportunidades nos segmentos de Varejo, Logística, Telecomunicações, TI, Moda, Farmácia, Supermercados, Hotelaria, Alimentos e Bebidas, Saúde e Saúde Animal.

Além das vagas de emprego e estágio, a plataforma concentra conteúdos como vídeos, palestras e bate-papos com profissionais do mercado e especialistas, sobre dicas de empregabilidade, inovação, empreendedorismo e marca pessoal. Os interessados devem realizar o cadastro na plataforma da Feira Virtual Senac RJ em http://rj.senac.br/feiravirtual.

A agenda da Feira Virtual inclui o bate-papo ao vivo com o bicampeão olímpico e técnico Bernardinho sobre o tema "Preparação é fundamental para sua jornada profissional", nesta terça-feira, 5, às 14h; e uma conversa franca sobre o mercado de trabalho para pessoas com mais de 50 anos em "Potencial 50+: Inspiração, mercado de trabalho e de consumo" com o especialista em etarismo Mauro Wainstock, no dia 6, às 14h. Outras palestras, fóruns e chats sobre temas como primeiro emprego, o poder do LinkedIn na vida profissional e como se preparar para o futuro do trabalho, entre outros assuntos, também compõem a programação virtual.

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda está com 680 postos de trabalho abertos para todos os níveis de escolaridade. Do total, 422 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCDs). A lista inclui 30 vagas para manipulador de alimentos, 30 para vendedor e 20 para cozinheiro. Ainda há oportunidades para a função de assistente de logística, com 30 vagas, e para serralheiro, com 10 vagas.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos Centros Municipais de Emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), em Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102) e na Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080).



Para os trabalhadores PCDs as oportunidades são para trabalhar numa rede de supermercados. Tem 60 vagas para operador de caixa, 60 para repositor, 50 para auxiliar de serviços gerais e 50 para auxiliar de cozinha. Para concorrer, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997).

Comunidade Católica Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas tem 691 oportunidades para comércio, serviços e indústria. Há chances para auxiliar de limpeza e higiene em hospitais, auxiliar de serviços gerais, operadora de caixa, promotor de vendas, entre outras. A entidade também disponibiliza vagas temporárias para o Carnaval, que acontecerá entre os dias 20 e 23 deste mês. As oportunidades são para garçom, atendente de caixa, barman, auxiliar de cozinha, recepcionista e controlador de acesso. As inscrições devem ser feitas no portalemprego.com.br.



Americanas S.A.

A Americanas S.A. está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee 2022. A companhia busca jovens recém-formados em qualquer curso de graduação que queiram construir uma carreira de liderança em áreas estratégicas do negócio, que tenham visão 360º, paixão por inovação e tecnologia, e interesse pela conexão entre os mundos físico e digital. Além de realizarem um job rotation por todas as frentes da Americanas S.A., os trainees terão à disposição dezenas de treinamentos por meio da universidade corporativa da companhia, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e de primeira liderança.

Com um pacote completo de desenvolvimento e aprendizado, o Trainee 2022 da Americanas S.A. não exige nenhuma experiência prévia dos candidatos, o que amplia o acesso de mais jovens ao programa. Podem se candidatar profissionais que tenham se formado entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021, sem restrição de universidade ou curso de graduação, de todos os estados do país. As inscrições vão até o dia 1º de maio e podem ser feitas pelo site: https://trainee.americanas.io/

O programa tem duração de um ano e, durante este período, os selecionados passam por uma intensa imersão por diversas áreas da companhia (job rotation), como sustentabilidade, tecnologia, gente e gestão, marketing e comunicação, comercial, entre outras.

A companhia informou que oferece ainda diversos treinamentos durante a jornada de aprendizado por meio de sua universidade corporativa, como em gestão e primeira liderança, técnicas de negociação e a certificação Green Belt (Lean Six Sigma), que prepara profissionais para solução de problemas, tomadas de decisão, análise e otimização de processos. O trabalho será no modelo remoto (home office).



Fundação Mudes





As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (39), Engenharia (32) e Comunicação Social (22). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam nove vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 18 no total e também 10 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 36 vagas. Sendo o destaque em técnico em Mecatrônica (6), mas há vagas também para técnico em Mecatrônica, técnico em Eletroeletrônica, técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho entre outras.



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 140 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) está com 640 vagas disponíveis para estudantes de nível médio, técnico e superior. Há oportunidades para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros. As inscrições devem ser realizadas pelo site do instituto ( www.isbet.org.br ). Lá, o candidato também confere a relação com todas as chances e os prazos de inscrição.

CIEE/Rio

O CIEE/Rio disponibiliza 1.343 vagas de estágio e aprendiz para estudantes dos ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ . Para realizar o cadastro, o interessado deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de "estudante" e preencher todos os dados solicitados.

Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o candidato já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do e-mail [email protected]

Ensino superior



Barra Mansa –Economia (1), Gestão da Administração (70), Informática (3), Jurídica (47), Jurídico (47), Educação (1), Marketing (1), Engenharia (6), Comunicação (1), Contabilidade (4);



Campos – Jurídica (1), Meio Ambiente (2), Psicologia (1);



Duque de Caxias – Economia (1), Gestão da Administração (5), Informática (1), Jurídica (2), Marketing (1), Educação (1), Contabilidade (1);



Macaé – Educação (1), Engenharia (2), Gestão da Administração (13), Marketing (1), Turismo/Lazer (2), Contabilidade (1);



Niterói – Administração (10), Educação (9), Esportes (1), Farmácia (1), Gestão da Administração (10), Informática (1), Jurídica (3), Marketing (2), Produção Mecânica (1), Psicologia (2), Comunicação (2), Engenharia (3), Contabilidade (8);



Nova Friburgo – Educação (2), Gestão da Administração (2), Informática (2);



Nova Iguaçu – Educação (1), Esportes (6), Farmácia (1), Gestão da Administração (19), Informática (2), Jurídica (3), Marketing (2), Meio Ambiente (2), Engenharia (5), Comunicação (8);



Petrópolis – Educação (6), Engenharia (4), Gestão da Administração (15), Informática (1), Marketing (1), Saúde (1), Turismo/Lazer (3), Comunicação (1), Licenciatura (3), Contabilidade (2);



Resende – Educação (5), Gestão da Administração (1), Jurídica (3), Psicologia (1), Comunicação (1), Licenciatura (1), Contabilidade (1);



Rio de Janeiro – Economia (10) , Gastronomia (10), Arquivologia (5), Educação (21), Elétrica-Eletrônica (11), Esportes (2), Farmácia (1), Geometria (3), Gestão da Administração (132), Informática (26), Jurídica (62), Arquitetura e Urbanismo (6), Letras (12), Marketing (26), Meio Ambiente (1), Nutrição (5), Produção Mecânica (6), Psicologia (3), Química (1), Saúde (14), Secretariado (1), Telecomunicações (1), Turismo/Lazer (1), Biblioteca (17), Comércio Exterior (2), Comunicação (19), Construção Civil (21), Licenciatura (2), Contabilidade (22), Design (5);



Três Rios – Agropecuária (1), Economia (1), Educação (15), Esportes (4), Gestão da Administração (8), Indústria (3), Informática (4), Jurídica (5), Arquitetura e Urbanismo (1), Marketing (1), Meio Ambiente (1), Nutrição (1), Psicologia (6), Social (2), Turismo/Lazer (1), Transportes (1), Comunicação (6), Construção Civil (5), Design (2), Contabilidade (2), Design (2);



Teresópolis – Educação (1), Gestão da Administração (1), Informática (1), Jurídica (4), Psicologia (1), Licenciatura (1);



Ensino médio



Barra Mansa – Aprendiz (19), Ensino Médio (80), Técnico em Gestão da Administração (5);



Campos – Ensino Médio (3);



Duque de Caxias – Aprendiz (21),Ensino Médio (3) , Técnico em Saúde (1);



Macaé – Ensino Médio (1), Técnico em Saúde (1), Técnico em Estética (1);



Niterói – Aprendiz (32), Ensino Médio (12), Técnico em Construção Civil (2), Técnico em Eletrônica (3), Técnico em Administração (1);



Nova Friburgo – Ensino Médio (6);



Nova Iguaçu – Aprendiz (11), Ensino Médio (16), Técnico em Saúde (1), Técnico em Informática (1), Técnico em Gestão da Administração (3), Técnico em Eletrônica (4);



Petrópolis – Aprendiz (5), Ensino Médio (1), Situações Especiais (3);



Resende – Aprendiz (2);



Rio de Janeiro – Aprendiz (125), Ensino Médio (80), Técnico em Segurança (1), Técnico em Construção Civil (1), Técnico em Eletrônica (12), Técnico em Administração (2), Técnico em Indústria (1), Técnico em Informática (3), Técnico em Química (1), Técnico em (1), Técnico em Saúde (4), Técnico em Telecomunicações (1), Situações Especiais (1);



Teresópolis – Aprendiz (3);



Três Rios – Aprendiz (4), Ensino Médio (14), Técnico em Gestão da Administração (2), Técnico em Indústria (1), Técnico em Marketing (2), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Transporte (3).