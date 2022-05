Rio tem mais de 2,7 mil vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz - Reprodução

Publicado 16/05/2022 18:16

Rio - Os residentes do Rio que estão em busca de um novo emprego ou de uma recolocação no mercado de trabalho poderão contar com as quase duas mil oportunidades de ocupação disponíveis em todo o estado nesta semana. As ofertas são para trabalhos efetivos, estágios e Jovem Aprendiz.

Fundação Mudes oferece 141 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico, com bolsas no valor de até R$ 2 mil. As oportunidades para Jovem Aprendiz somam 13 vagas. Para se candidatar, basta acessar o site As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (48) e Engenharia (28). Existem também, vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação, entre outros.Para estágio no Ensino Médio, são 14 no total e também 3 vagas para pessoas com deficiência (PcD). As vagas em cursos técnicos, somam 21. Há oportunidades também para técnico em Turismo, técnico em Estruturas Navais, técnico em Segurança do Trabalho, entre outras.