Destaque da lista são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial da Ilha do Governador - Divulgação

Destaque da lista são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial da Ilha do GovernadorDivulgação

Publicado 26/12/2022 12:00 | Atualizado 26/12/2022 12:21

Rio - A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) do Rio divulgou nesta segunda-feira, 26, cerca de 590 oportunidades de trabalho no município e na região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 146 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$ 1.212,00 a R$ 3.674,00.

Os interessados em se candidatar para as vagas devem, preferencialmente, preencher o formulário on-line , mas podem também enviar o currículo para o e-mail da secretaria ( trabalho.smte@gmail.com ). Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores PCD’s, é preciso enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com.

Segundo a SMTE, o destaque da lista são as oportunidades para atuar numa rede de supermercados na filial da Ilha do Governador. Estão disponíveis 40 vagas para conferente de mercadoria; 30 para auxiliar de cozinha e 20 para açougueiro. Os postos não exigem experiência anterior e o nível de escolaridade é o médio completo.

"O ano de 2023 será o da inclusão produtiva na prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos levar as vagas de trabalho que já oferecemos na cidade formal para o interior das comunidades informais onde estão as pessoas que mais precisam. Nossa prioridade é incluir pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social no mundo do trabalho, seja via emprego formal ou via empreendedorismo, de modo que sejam capazes de gerar sua própria renda de maneira digna, e assim superar processos crônicos de exclusão social", disse o secretário de Trabalho e Renda, Alexandre Arraes.

Além dos canais de atendimento on-line, os candidatos podem também comparecer a um dos sete Centros Municipais de Emprego, das 8 às 16h, que ficam em Campo Grande (Rua Coxilha, s/n); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 921), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58), Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, CIAD- exclusivo para pessoas com deficiência) e Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1400 salas 172 e 173), único que tem horário diferenciado, das 9 às 17h.



Lista completa das vagas:



Fundamental Incompleto

- Auxiliar de Mecânico de Autos

- Motorista de Caminhão

- Passadeira

- Técnico de Manutenção de Máquinas (Empilhadeira)



Fundamental Completo

- Ajudante de Polimento

- Atendente de lanchonete

- Meio Oficial de Manutenção

- Motorista Carreteiro (CNH E)

- Motorista Carreteiro (CNH E)

- Torneiro Mecânico



Médio Incompleto

- Auxiliar de Açougue

- Auxiliar de Cozinha

- Empacotador

- Lavador de Carros

- Manicure

- Repositor



Médio Completo e Técnico



- Açougueiro

- Atendente de Cafeteria

- Auxiliar de Manutenção Predial

- Auxiliar de RH

- Cartazista

- Conferente de Mercadorias

- Consultor de Vendas

- Fiscal de Caixa

- Locutor

- Operador de Caixa

- Operador de Empilhadeira

- Técnico de Enfermagem (COREN Ativo)

- Vendedor de Serviços

- Vendedor de Serviços



Superior Completo



- Auxiliar de Qualidade (a partir 3º período de Nutrição, Veterinária, Engenharia de alimentos)

- Enfermeiro

- Professor de Inglês (cursando 1º período - Letras, Pedagogia, Relações Internacionais e afins)





Vagas exclusivas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Fundamental Incompleto



- Ajudante de Logística

- Atendente

- Atendente de lanchonete

- Auxiliar de Linha de Produção

- Escolhedor Júnior (Separador de Material Reciclável)



Fundamental Completo

- Auxiliar de Serviços Gerais

- Agente de Segurança

- ASG

- Auxiliar de Estoque

- Empacotador

- Ajudante de Padeiro

- Assistente de Loja



Médio Completo



- Auxiliar Administrativo de DP

- Auxiliar Administrativo/Operacional (4h/dia)

- Auxiliar de logística

- Auxiliar de Serviços Gerais

- Conferente (Aux. de Armazenamento)

- Cumim

- Enfestador

- Fiscal de Prevenção de Perdas

- Operador de Caixa

- Recepcionista

- Vigilante



Superior Incompleto



- Analista de Operações Logísticas

- Assistente Fiscal (Adm./Ciências Contábeis)