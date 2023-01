Primeiro Espaço da Juventude inaugurado é localizado no Estácio - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Primeiro Espaço da Juventude inaugurado é localizado no EstácioBeth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 10/01/2023 12:05

Rio – A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) vai inaugurar, nesta terça-feira (10), às 18h, o segundo Espaço da Juventude, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. O ambiente será direcionado para a formação tecnológica de jovens, oferecendo cursos gratuitos para pessoas de 15 a 29 anos, com foco nas tecnologias da indústria 4.0 – voltada à automatização e conexão dos processos industriais através da computação em nuvem, inteligência artificial e robótica.

Logo no início, serão oferecidas 150 vagas para o curso inaugural do espaço, que será de Internet das Coisas (IOT). Além dele, os interessados poderão participar de turmas voltadas a temas como jogos digitais, design de games, impressão 3D, operação de drone, robótica, indústria avançada e indústria do som (DJ).

A estrutura funciona em um contêiner de 40m² da JUVRio, que será instalado na Rua Daniel, s/n, na região dos apartamentos da comunidade. O ambiente sustentável contém a tecnologia necessária para preparar os alunos para o mercado de trabalho, acompanhado pela orientação de professores e por um material didático exclusivo.

“O Espaço da Juventude implementará na Cidade de Deus, lugar no qual nasci e fui criado com muito orgulho, um ambiente criativo de inovação para estimular as habilidades, talentos, garantindo a profissionalização dos nossos jovens cariocas. E assim, continuarmos gerando oportunidades e promovendo a transformação social da juventude carioca”, destaca o secretário Salvino Oliveira.

O primeiro curso que será oferecido pelo espaço já está com inscrições abertas, podendo ser feitas por meio de um formulário encontrado no Instagram da secretaria. As aulas começam já nesta quarta-feira (11), e as 150 vagas disponíveis serão divididas entre turmas nos turnos da manhã (8h às 10h15 e 10h30 às 12h30), tarde (13h30 às 15h30 e 15h45 às 18h) e noite (das 19h às 21h).