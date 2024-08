As inscrições no programa de trainee da Obramax vão até 27 de setembro - Reprodução

As inscrições no programa de trainee da Obramax vão até 27 de setembroReprodução

Publicado 22/08/2024 11:11 | Atualizado 22/08/2024 11:13

As inscrições para o Programa de Trainee 2025 da Obramax estão abertas. O atacarejo de materiais de construção do Brasil está oferecendo 47 oportunidades distribuídas entre São Paulo e Rio de Janeiro com remunerações iniciais de R$ 5 mil para pessoas com ou sem experiência. As inscrições vão até 27 de setembro.



A iniciativa tem duração de 15 meses e vagas para as áreas Comercial e Logística. Todas as oportunidades tem como benefícios convênios médico e odontológico, vale-transporte ou estacionamento, Wellhub, restaurante no local de trabalho, cesta básica e de Natal e seguro de vida.



Para participar, os interessados devem ter concluído a formação acadêmica entre janeiro de 2019 e julho de 2024, CNH na categoria B válida e em dia, disponibilidade para mudanças e podem ou não ter experiência profissional. Além disso, os candidatos devem ter interesse pelo setor e desejar desenvolver uma carreira sólida e significativa na Obramax.



O processo seletivo inclui inscrições, triagem, teste de raciocínio lógico, teste de inglês, entrevista, dinâmica em grupo, teste comportamental e conversas com os gestores, diretores e CEO Michael Reins. As etapas presenciais acontecerão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Bahia. Já o treinamento e os locais de atuação serão em São Paulo e Rio de Janeiro.