Parte das vagas é para trabalhar no restaurante GurumêDivulgação

Publicado 24/10/2024 10:25 | Atualizado 24/10/2024 10:31

Rio - O Grupo Trigo — dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon, Gendai, Pizzaria Spoleto, ASA Açaí, 2V Deli & Conveniência e Gurumê — está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do seu quadro de colaboradores. São 11 vagas no Rio de Janeiro, que inclui cargos de jovem aprendiz, analista de marketing, sushiman, auxiliar de serviços gerais, assistente , entre outras. Pessoas com Deficiência (PcDs) também podem participar do processo seletivo

As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como plano de saúde/odontológico, Omni — benefício que oferece subsídio de remédios prescritos —, vale transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Wellhub, auxílio creche — para mulheres com filhos de até 5 anos — e trilha de crescimento.

As demais vagas garantem, ainda, vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.





"No Grupo Trigo, acreditamos no potencial de cada pessoa e na capacidade de desenvolvimento ao longo da carreira. Valorizamos a dedicação e a vontade de crescer de casa funcionário", comenta Mariana Castello, Gerente de Gente e Cultura do Grupo Trigo. Para se inscrever, os interessados devem acessar os links https://grupotrigo.gupy.io/ (Grupo Trigo - fábrica e banco de talentos) e https://gurume.gupy.io/ (Gurumê).

Fábrica - Volta Redonda (RJ)

- Auxiliar de serviços gerais

- Jovem Aprendiz para G&G



Escritório Grupo Trigo – Rio de Janeiro (RJ)

- Analista de Marketing Spoleto

- ⁠Assistente de Customer Experience

- ⁠Assistente de Design para Social Media

- ⁠Assistente Pré-Operacional

- Estágio em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

- Chef Corporativo - P&D



Gurumê - Rio de Janeiro (RJ)

- Sushiman e ajudantes

- ⁠Jovem aprendiz operacional.

- ⁠Restauranter Trainer.