Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalhoMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 20/01/2025 19:27

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com, ao menos, 3.325 oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade nesta semana. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, pelo menos 1.310 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

No Dia de São Sebastião (20), padroeiro do Rio, a Prefeitura divulga, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), 2.015 vagas de emprego. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 524 oportunidades em diferentes bairros da cidade.

Na lista, há desde vagas para escalador predial (10) até assistente de coleta domiciliar (12). No caso dos alpinistas, é preciso ter Ensino Médio completo e seis meses de experiência. As oportunidades são para bairros da Zona Sul, da Barra da Tijuca e do Centro. Já os assistentes de coleta domiciliar precisam ter Ensino Técnico ou Ensino Superior completo em Biomedicina e, pelo menos, seis meses de experiência.

Ainda há 1.003 vagas para operador de telemarketing nos bairros Camorim, na Zona Oeste, Gamboa e Centro. Na maioria delas, o candidato não precisa ter experiência, mas, sim, Ensino Médio completo. Apenas para a vaga na Gamboa, que exige operador especializado, é necessário ter Ensino Superior incompleto e pelo menos seis meses de experiência.



Também há 98 oportunidades para operador de caixa. E vagas para auxiliar administrativo (41); atendente de lanchonete (22); motorista de caminhão (20); padeiro (15); mecânico (15); entre muitas outras.



Para os jovens, há oportunidades de estágio para quem está cursando Técnico em Informática (12); Ciências Contábeis (6); Produção Fonográfica (5); Administração (4); Ciência da Computação (4); Marketing (3); Tecnologia da Informação (3); Nutrição (2); Enfermagem (2); Letras/Português/Inglês (2);

Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico em Eletrônica (1); Assistente Contábil (1); Gestão de Recursos Humanos (1); Fisioterapia (1); Química/Química Industrial (1); Publicidade (1) e Direito (1).

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) oferta 1.259 oportunidades de estágio, sendo 633 para ensino superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 24 oportunidades nos setores de Administração (18), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1), Engenharia Ambiental (1) e Serviço Social (1).

Em Campos, há 10 vagas em Administração (4), Elétrica-Eletrônica (1), Enfermagem (1), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Duque de Caxias, são 23 oportunidades nas áreas de Administração (5), Comunicação (1), Construção Civil (2), Contabilidade (3), Design (1), Direito (1), Informática (2), Marketing (1), Pedagogia (5), Química (1) e Serviço Social (1).

Em Macaé, há 23 vagas em Administração (13), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (1), Pedagogia (4), Psicologia (3) e Química (1).

Em Niterói, são 27 oportunidades em Administração (16), Comércio Exterior (1), Comunicação (1), Construção Civil (1), Contabilidade (2), Elétrica-Eletrônica (1), Esportes (2), Informática (1), Marketing (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Nova Friburgo, há 10 vagas em Administração (4), Comunicação (1), Construção Civil (1), Informática (1) e Pedagogia (3).

Em Nova Iguaçu, são 13 oportunidades nas áreas de Administração (4), Comunicação (1), Contabilidade (1), Farmácia (1), Informática (2), Marketing (1) e Pedagogia (3).

Em Petrópolis, há 24 vagas em Administração (17), Arquitetura e Urbanismo (2), Comunicação (1), Construção Civil (1), Direito (2) e Produção Mecânica (1).

Em Resende, são 12 vagas nos setores de Administração (5), Comunicação (1), Direito (1), Engenharia de Produção (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (2).

No Rio de Janeiro, há 462 oportunidades em Administração (177), Arquitetura e Urbanismo (7), Arquivologia (1), Artes (1), Biblioteconomia (4), Biologia (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (20), Construção Civil (14), Contabilidade (26), Design (9), Direito (41), Economia (1), Elétrica-Eletrônica (10), Engenharia Ambiental (2), Engenharia de Produção (7), Esportes (4), Fonoaudiologia (1), Gastronomia (19), Geografia (4), Indústria (1), Informática (17), Letras (5), Marketing (19), Nutrição (2), Pedagogia (57), Produção Mecânica (5), Psicologia (1), Química (2), Secretariado (1) e Turismo/Lazer (1).

Em Teresópolis, são três vagas em Administração. Já em Três Rios, há duas vagas em Administração (1) e Engenharia de Produção (1).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 626 vagas. Os números e as áreas disponíveis desta categoria não foram informados pelo Centro de Integração.