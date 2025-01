Publicado 23/01/2025 17:47

Rio - A Rede Cidadã anuncia a abertura de 500 vagas para o programa Jovem Aprendiz, com oportunidades distribuídas em setores como administração, comércio, alimentação, logística e telemarketing. Os interessados devem se candidatar plea internet

As vagas são destinadas a jovens de 16 a 22 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade social. A remuneração varia de R$ 700 a R$ 1.300, dependendo da quantidade de horas trabalhadas e região.

O regime é de 5x2, sendo quatro dias de trabalho prático na empresa, um dia teórico na Rede Cidadã e dois de descanso.



O processo de seleção utiliza a plataforma Taqe, que incorpora gamificação para avaliar candidatos. A ferramenta, além de promover uma experiência interativa, conecta habilidades individuais às exigências do mercado. Segundo a Rede Cidadã, a metodologia permite identificar talentos de forma mais eficiente e inclusiva, alinhando-se às exigências do mercado de trabalho atual e futuro.



O programa Jovem Aprendiz da Rede Cidadã enfatiza o desenvolvimento dessas competências por meio de capacitações contínuas e práticas que favorecem a inclusão. Empresas como Claro, Coca-Cola, Leroy Merlin e Arcos Dourados já integram a rede de empregadores, fortalecendo o impacto do projeto.



O futuro do trabalho prevê maior digitalização e mudanças nas dinâmicas profissionais, com destaque em áreas como tecnologia, automação e sustentabilidade.



A Rede Cidadã conta com parcerias de diversas empresas, como Claro, Leroy Merlin, Arcos Dourados, Coca-Cola, Burger King, Casas Bahia, ADP, PwC, Dow Química, entre outras, que atuam como empregadoras no programa, o que reforça a credibilidade da iniciativa.